Atlético Tucumán le abrió las puertas al Pulga Rodríguez

"Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. Solo me tendría que disculpar por no haber conseguido un campeonato. Pero me entregué al 100%, agradezco todo lo que me dieron. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más", agregó Pulga Rodríguez en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

PULGA RODRÍGUEZ Y VIGNATTI.jpg Pulga Rodríguez espera un encuentro con José Vignatti para forzar su salida de Colón y volver a Atlético Tucumán.

Por su parte, Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, dialogó con Radio La Red y sostuvo: "El Pulga Rodríguez tiene las puertas abiertas del club. Lo que sucede que tiene contrato y tiene que resolver su situación, si el resuelve su situación se puede sentar con nosotros sin problemas".

Mientras que la postura de José Vignatti sobre la salida de Pulga Rodríguez, según reveló por Dale dale Deportivo (Aire de Santa Fe 91.1), fue la siguiente: "El contrato lo tiene hasta mediados de año, y hasta ahora sigue así, no hay indicios de que pueda cambiar. Quizás mañana venga alguien y pida el pase. Lo trajimos para eso y por eso, para demostrar lo que hizo con la camiseta de Colón, en 50 partidos hizo 18 goles, con muchas asistencias. En su momento creía necesario salir de Tucumán ya que tuvo un fugaz paso por Newell's y no le fue muy bien, y queria demostrar lo que vale, y vino lo pudo hacer. Pero el fútbol es muy variable, hoy es nada, tiene contrato. El que venga tendrá que negociar con Colón".

De esta manera, mientras espera el cónclave con el presidente José Vignatti para intentar forzar su salida de Colón, a Pulga Rodríguez ya le surgió el mejor de los candidatos para ponerle fin a su carrera deportiva, como era su gran deseo y lo venía manifestando públicamente desde hace mucho tiempo.