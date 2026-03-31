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Colón lanzó sus abonos 2026 previo a dos partidos clave en el Brigadier López

Colón presentó su nueva campaña de abonos con precios definidos por sector y beneficios de pago, en la previa de dos encuentros consecutivos como local.

31 de marzo 2026 · 15:51hs
Colón lanzó sus abonos 2026 previo a dos partidos clave en el Brigadier López

Prensa Colón

Con el foco puesto en fortalecer el vínculo con su gente, Colón oficializó su campaña de abonos 2026, en la antesala de dos compromisos seguidos en el estadio Brigadier López. La institución detalló precios, modalidades de pago y beneficios, en una apuesta clara por garantizar presencia masiva en las tribunas.

Precios de los abonos de Colón 2026 por sector

El club difundió una tabla completa con los valores semestrales y anuales según ubicación:

  • Platea Este Codos: $80.000 (semestre) / $180.000 (anual)
  • Platea Este Central: $100.000 / $230.000
  • Platea Norte: $80.000 / $180.000
  • Platea Sur: $80.000 / $180.000
  • Platea Oeste Media: $135.000 / $300.000
  • Platea Oeste Techada: $155.000 / $350.000
  • Foso: $155.000 / $350.000
  • Palco Balcón: $220.000 / $500.000
  • Palco VIP: $270.000 / $610.000
  • Palco Super VIP: $310.000 / $700.000
  • Palco Corp Norte Piso 2: $220.000 / $500.000

Además, el club informó el costo del estacionamiento, disponible de forma presencial o vía WhatsApp:

  • Semestral: $130.000
  • Anual: $300.000

Formas de pago y beneficios para socios

En cuanto a las modalidades de pago, Colón detalló distintas alternativas para facilitar el acceso:

  • Efectivo: 10% de descuento
  • Banco Bica y Banco Santa Fe: hasta 12 cuotas sin interés (solo presencial)
  • Otras tarjetas: 3 y 6 cuotas sin interés a través de Boletería Vip

También se incluye el beneficio “Abono Amigo”, que permite obtener un 25% de descuento al adquirir cuatro ubicaciones en plateas Este Alta, Sur Alta o Norte Alta dentro de una misma operación. Como dato adicional, el club aclaró que las butacas mantuvieron su reserva de la temporada 2025 hasta el 16 de enero de 2026.

La campaña de Colón y el llamado a su gente

A través de sus canales oficiales, la institución acompañó el lanzamiento con un mensaje directo al hincha, apelando al sentido de pertenencia: “Se vienen dos partidos consecutivos en casa y queremos que estés alentando al equipo. Con tu abono, asegurás tu lugar en el Brigadier, acompañando al Sabalero en este camino. Porque Colón no se explica… se siente”.

En la misma línea, reforzaron el concepto de identidad y acompañamiento: “Dos partidos seguidos de local, dos oportunidades para hacer sentir la historia, la gente y la pasión sabalera”. El mensaje cierra con una invitación clara: sumarse, asegurar el lugar y vivir la experiencia desde adentro, reafirmando el lema que atraviesa la campaña: “Porque esto es para siempre… con Colón hasta el final”.

LEER MÁS: Alejandro Russo y una mirada integral de Colón: "Es un equipo en crecimiento"

Cómo comprar los abonos de Colón

Los interesados pueden adquirir su abono:

  • En la sede del club
  • De manera online a través de Boletería Vip

La dirigencia apuesta a que el contexto deportivo y la seguidilla de partidos en Santa Fe funcionen como impulso para una convocatoria masiva, en un momento donde el respaldo del público aparece como un factor determinante.

Colón abonos Brigadier López
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