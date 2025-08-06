Colón, al borde del papelón: podría quedarse fuera de la Copa Argentina 2026

Desde que se instaló, Colón participó siempre en la Copa Argentina, pero esta deplorable campaña pone en jaque su lugar en 2026 por primera vez. ¿Por qué?

La actualidad de Colón en la Primera Nacional no solo genera preocupación por su flojo rendimiento, sino también por las consecuencias deportivas que puede acarrear. Si no logra meterse en el Reducido o al menos acercarse, mirando de reojo lo que pasa en la zona A, quedará fuera de la Copa Argentina 2026.

Algo que nunca antes le ocurrió desde la vuelta del torneo federal. El reglamento de la Copa Argentina establece que clasifican 15 equipos de la Primera Nacional a los 32avos de final, y lo hacen de la siguiente manera: los primeros siete de cada una de las zonas (A y B) más el mejor octavo, definido por puntos, diferencia de gol, goles a favor y, si hiciera falta, sorteo.

Colón tiene en jaque su participación en la próxima Copa Argentina

Hoy por hoy, Colón tiene 27 punto al cabo de 25 partidos. A 12 del último lugar del Reducido, pero a la misma distancia del descenso, lo que genera también preocupación. Su campaña en la temporada 2025 roza el papelón y lo mantiene por fuera de la conversación no solo por el ascenso, sino también de la competencia más federal del país, donde siempre estuvo, más allá de que tampoco llegó tan lejos.

De no revertir esta situación y sumar una buena cantidad de puntos en lo que resta del campeonato, el Sabalero no solo dirá adiós al sueño del regreso a Primera, sino que ni siquiera podrá disputar la próxima edición de la Copa Argentina, perdiendo visibilidad, ingresos y protagonismo en el mapa nacional. En esta edición, fue eliminado por penales en los 32avos de final por San Martín (T) en Rafaela.

Colón quedó rápidamente fuera de la Copa Argentina 2025 y podría quedarse fuera de la edición que viene.

Sería la primera vez que Colón quede fuera del certamen desde su implementación, una muestra clara del duro presente que atraviesa desde que bajó de categoría en 2023 y sigue sin poder encontrar el rumbo.