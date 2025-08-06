Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, al borde del papelón: podría quedarse fuera de la Copa Argentina 2026

Desde que se instaló, Colón participó siempre en la Copa Argentina, pero esta deplorable campaña pone en jaque su lugar en 2026 por primera vez. ¿Por qué?

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2025 · 18:32hs
Colón, al borde del papelón: podría quedarse fuera de la Copa Argentina 2026

UNO Santa Fe | José Busiemi

La actualidad de Colón en la Primera Nacional no solo genera preocupación por su flojo rendimiento, sino también por las consecuencias deportivas que puede acarrear. Si no logra meterse en el Reducido o al menos acercarse, mirando de reojo lo que pasa en la zona A, quedará fuera de la Copa Argentina 2026.

• LEER MÁS: Es oficial: Colón, con día y hora para visitar a San Telmo

Algo que nunca antes le ocurrió desde la vuelta del torneo federal. El reglamento de la Copa Argentina establece que clasifican 15 equipos de la Primera Nacional a los 32avos de final, y lo hacen de la siguiente manera: los primeros siete de cada una de las zonas (A y B) más el mejor octavo, definido por puntos, diferencia de gol, goles a favor y, si hiciera falta, sorteo.

• LEER MÁS: Más movimientos en la CD de Colón: versiones de nuevas renuncias y reordenamiento interno

Colón tiene en jaque su participación en la próxima Copa Argentina

Hoy por hoy, Colón tiene 27 punto al cabo de 25 partidos. A 12 del último lugar del Reducido, pero a la misma distancia del descenso, lo que genera también preocupación. Su campaña en la temporada 2025 roza el papelón y lo mantiene por fuera de la conversación no solo por el ascenso, sino también de la competencia más federal del país, donde siempre estuvo, más allá de que tampoco llegó tan lejos.

• LEER MÁS: Colón se prepara con varias dudas y posibles cambios para recibir a Agropecuario

De no revertir esta situación y sumar una buena cantidad de puntos en lo que resta del campeonato, el Sabalero no solo dirá adiós al sueño del regreso a Primera, sino que ni siquiera podrá disputar la próxima edición de la Copa Argentina, perdiendo visibilidad, ingresos y protagonismo en el mapa nacional. En esta edición, fue eliminado por penales en los 32avos de final por San Martín (T) en Rafaela.

Colón San Martín de Tucumán Marcos Díaz.jpg
Col&oacute;n qued&oacute; r&aacute;pidamente fuera de la Copa Argentina 2025 y podr&iacute;a quedarse fuera de la edici&oacute;n que viene.

Colón quedó rápidamente fuera de la Copa Argentina 2025 y podría quedarse fuera de la edición que viene.

Sería la primera vez que Colón quede fuera del certamen desde su implementación, una muestra clara del duro presente que atraviesa desde que bajó de categoría en 2023 y sigue sin poder encontrar el rumbo.

Colón Copa Argentina Primera Nacional
Noticias relacionadas
tras cumplir la sancion, colon podra usar todo su estadio ante agropecuario

Tras cumplir la sanción, Colón podrá usar todo su estadio ante Agropecuario

semana clave en colon para resolver la polemica situacion con marcos diaz

Semana clave en Colón para resolver la polémica situación con Marcos Díaz

seleccion del ascenso: nueva citacion para juveniles de colon

Selección del ascenso: nueva citación para juveniles de Colón

¿como estaba colon con 25 fechas jugadas el ano pasado?

¿Cómo estaba Colón con 25 fechas jugadas el año pasado?

Lo último

Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Último Momento
Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Interna del PJ santafesino por las elecciones de octubre: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Suben la estimaciones de inflación para julio y agosto, según analista que releva el BCRA

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

La paradoja del mercado automotor: cae la producción nacional, pero suben las ventas de cero kilómetro

La paradoja del mercado automotor: cae la producción nacional, pero suben las ventas de cero kilómetro

Ovación
Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: Todo lo que se dice es falso

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

Madelón se la juega en Unión: De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos

Madelón se la juega en Unión: "De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos"

El presidente de Unión Luis Spahn apuntó contra un club de Primera División

El presidente de Unión Luis Spahn apuntó contra un club de Primera División

La reserva Colón no tuvo precisión y empató en Santa Fe ante Defensa

La reserva Colón no tuvo precisión y empató en Santa Fe ante Defensa

El caso Dómina expone una polémica política salarial de Unión

El caso Dómina expone una polémica política salarial de Unión

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música