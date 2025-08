Semana clave en Colón para resolver la polémica situación con Marcos Díaz

La situación de Marcos Díaz en Colón atraviesa un momento de indefinición. No es tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Martín Minella y, desde hace algunas semanas, trabaja apartado del plantel, en contraturno y bajo las órdenes de otro entrenador de arqueros.

El presidente, Víctor Godano, se refirió públicamente al tema y dejó en claro que todavía no hay una resolución tomada. “Es un tema a analizar. El cuerpo técnico nos dijo que no lo iba a tener en cuenta. Está practicando diferenciado, con otro entrenador de arqueros”, explicó.

Más allá del evidente distanciamiento, desde la mesa chica aseguran que, por ahora, no se avanzó en una eventual interrupción del contrato. “De una posible rescisión todavía no hablamos. Dejamos pasar un tiempo para que las cosas se enfríen un poco. Lo charlaremos esta semana seguramente y vamos a dar una definición”, completó Bicho.

Marcos Díaz Se viene una semana clave para resolver el futuro de Marcos Díaz en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón define el futuro de Marcos Díaz

Díaz, de 39 años, llegó a Colón a principios de 2025 y tuvo continuidad al inicio. Sin embargo, sus constantes fallas lo hicieron perder la titularidad. Con Minella directamente fue un desplante y por eso se llegó a esta decisión.

"Hubo un quiebre con nosotros cuando no quiso viajar a Chaco. Siento que me lo hizo a mí por ser, entre comillas, un técnico desconocido. Si estaba (Andrés) Iliana o el Pata Pereyra, seguramente no habría actuado de la misma manera”, explicó el conductor sabalero en las últimas horas.

Por ahora, el golero se llama a silencio y evita cualquier contacto. Mientras tanto, Colón sigue apostando por arqueros más jóvenes y proyectados a futuro, y el panorama para Díaz parece cada vez más alejado de Santa Fe. Esta semana, según adelantó el propio presidente, podría haber una decisión concreta sobre su futuro, ya que su salida está más que cantada. Solo falta ver la forma.