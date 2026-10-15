Las estadísticas indican que Colón no recibió goles en los últimos cuatro partidos. Y eso sin dudas que es un dato importante a la hora de alcanzar regularidad y poder sumar en todos los encuentros.
Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia
La realidad indica que el Sabalero apenas marcó un gol en sus últimos tres partidos y el mismo fue en contra por parte de un defensor rival
Por Ovación
Colón está obligado a recuperar contundencia
Pero a la vez, el Sabalero mostró un déficit que rápidamente deberá corregir. Y es que está obligado a recuperar la contundencia que por momentos tuvo.
Al punto tal, que Colón apenas convirtió un gol en los últimos tres partidos y el mismo fue por parte del defensor de Estudiantes de Buenos Aires Jorge Benítez en contra de su valla.
Lo que habla a las claras de la dificultad que evidenció Colón en sus últimos compromisos, sobre todo jugando en condición de visitante, en donde generó muy poco en ataque.
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Y es que ante AllBoys no pateó ni siquiera un tiro al arco rival y algo similar ocurrió ante Mitre de Santiago del Estero.
Es cierto que contra Estudiantes de Buenos Aires generó varias chances para convertir y el arquero Juan Manuel Lungarzo fue la gran figura.
Pero en ese partido, Colón terminó ganando 1-0 por un grosero error del zaguero Jorge Benítez quien intentó despejar un centro de Federico Lértora y mandó el balón dentro de su arco.