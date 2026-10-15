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Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

La realidad indica que el Sabalero apenas marcó un gol en sus últimos tres partidos y el mismo fue en contra por parte de un defensor rival

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2026 · 12:27hs
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Colón apenas marcó un gol en los últimos tres partidos que jugó.

Colón apenas marcó un gol en los últimos tres partidos que jugó.

Las estadísticas indican que Colón no recibió goles en los últimos cuatro partidos. Y eso sin dudas que es un dato importante a la hora de alcanzar regularidad y poder sumar en todos los encuentros.

Colón está obligado a recuperar contundencia

Pero a la vez, el Sabalero mostró un déficit que rápidamente deberá corregir. Y es que está obligado a recuperar la contundencia que por momentos tuvo.

Al punto tal, que Colón apenas convirtió un gol en los últimos tres partidos y el mismo fue por parte del defensor de Estudiantes de Buenos Aires Jorge Benítez en contra de su valla.

Lo que habla a las claras de la dificultad que evidenció Colón en sus últimos compromisos, sobre todo jugando en condición de visitante, en donde generó muy poco en ataque.

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Y es que ante AllBoys no pateó ni siquiera un tiro al arco rival y algo similar ocurrió ante Mitre de Santiago del Estero.

Es cierto que contra Estudiantes de Buenos Aires generó varias chances para convertir y el arquero Juan Manuel Lungarzo fue la gran figura.

Pero en ese partido, Colón terminó ganando 1-0 por un grosero error del zaguero Jorge Benítez quien intentó despejar un centro de Federico Lértora y mandó el balón dentro de su arco.

Colón obligación goles
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