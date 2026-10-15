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Colón recupera a dos jugadores claves para el partido ante Almirante Brown

El Sabalero podría contar con Wachi García y Pier Barrios para el duelo del sábado en el Brigadier López, en busca de extender su invicto y acercarse al cuarto puesto.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2026 · 12:15hs
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Colón recupera a dos jugadores claves para el partido ante Almirante Brown

Colón recibió novedades alentadoras durante la preparación para enfrentar a Almirante Brown por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. Iván Delfino podría recuperar a dos futbolistas que estuvieron ausentes en los últimos encuentros y ampliar sus opciones para un compromiso importante. Las evoluciones de Wachi García y Pier Barrios generan expectativas en el plantel rojinegro.

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Wachi García y Pier Barrios, cerca de regresar en Colón

Una de las posibles incorporaciones es la de Wachi García, quien dejó atrás el desgarro que lo mantuvo alejado de las canchas durante los últimos partidos. Su recuperación le permitiría volver a estar disponible, aunque el cuerpo técnico deberá determinar si está en condiciones de sumar minutos desde el inicio o durante el desarrollo del encuentro.

La otra novedad positiva es Pier Barrios. El defensor ya había superado su inconveniente físico la semana pasada, pero el entrenador decidió no arriesgarlo para que pudiera completar su puesta a punto. Con más días de trabajo, tendría mayores posibilidades de regresar a la convocatoria.

Colón busca prolongar su invicto y acercarse al objetivo

Las posibles vueltas llegan en un tramo decisivo de la temporada, cuando cada resultado puede influir en las aspiraciones del Sabalero. El equipo santafesino intentará sostener su recuperación futbolística, extender la racha sin derrotas y sumar tres puntos que le permitan acercarse al cuarto lugar de la Zona A.

El encuentro ante Almirante Brown se disputará este sábado desde las 18 en el estadio Brigadier López, con Maximiliano Macheroni como árbitro. Con García y Barrios como posibles regresos, Delfino contará con más variantes para definir la formación con la que buscará hacerse fuerte ante su gente.

Colón Almirante Brown jugadores Primera Nacional
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