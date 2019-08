Comesaña: "Colón estaría cometiendo un grave error"

Colón atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos tiempos, ya que luego de caer en un profundo pozo futbolístico, que lo llevó a arrancar la temporada muy comprometido en la lucha por no descender en la Superliga.

Sin embargo, se metió por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Zulia de Venezuela, mientras que en la Superliga consiguió un triunfo clave ante un rival directo por la permanencia como Gimnasia de La Plata, con quien consiguió ponerle fin a una racha de 11 encuentros sin halagos.

Quien se refirió al gran momento que está atravesando el Sabalero, y sobre todo al presente formidable en cuanto a goles de Wilson Morelo, fue Julio Comesaña, quien en diálogo con Cadena OH! dejó varios temas vinculados a la actualidad rojinegra.

Para comenzar hizo un balance rápido de su paso por el Sabalero, y admitió: "Reconozco que me equivoque en Colón, mi paso fue malo pero no lo olvido. También hay que pensar que si yo no me hubiera ido hoy quizás no estarían en esa situación".

En tanto que también hizo referencia al gran momento que está atravesando el colombiano Morelo, e indicó: "No me sorprende el presente. Lo conocía pero mi primer contacto con él fue en Santa Fe".

Pero posteriormente se refirió de una forma muy polémica a la clasificación del Sabalero a las semifinales de la Sudamericana y lanzó una dura advertencia: "Si en Colón ya se habla de campeón se esta comiendo un grave error. Hay que ir ganando en confianza, paso a paso”.

Sin embargo, en el final mandó palabras de aliento, a pesar de la forma en la que se fue del club, y lanzó: "Me alegra mucho como le va al equipo por Wilson Morelo, por la hinchada y ojalá que ganen un titulo”.