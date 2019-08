El gran deseo de Morelo en Colón: "Salir campeón de la Sudamericana"

El colombiano Wilson Morelo fue el jugador de la semana en Colón. La rompió ingresando en el segundo tiempo del partido contra Zulia de Venezuela por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el lunes pasado fue determinante con sus dos goles para que el Sabalero quiebre la racha de 13 sin ganar en la Superliga ante un rival directo como Gimnasia (LP).

• LEER MÁS: El equipo que comienza a perfilar Lavallén para visitar a Independiente

"El partido con Zulia era de suma importancia, porque teníamos la posibilidad de llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Habíamos perdido en Venezuela y teníamos la responsabilidad de ganar en nuestro estadio. Queríamos darle un alegría a la gente y pudimos ganar un partido que se complicó en el primer tiempo, pero después en el segundo encontramos los espacios gracias a Dios. El primer gol fue clave para lo que se produjo después", reconoció el delantero en diálogo con el programa La Voz del Sabalero que se emite por Sol 91.5.

Embed ¡Entró, la rompió y cambió el partido para que @ColonOficial se metiera en las semifinales!

⠀

Wilson Morelo fue la figura de la semana, el @BridgestoneLA #BestOfTheWeek en la #Sudamericana. pic.twitter.com/qQI31qAELn — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 20, 2019

Además, admitió que "lo que se vivió en la previa, por la gente, nos sirvió mucho para no desilusionar a los hinchas y que se vayan con una sonrisa a sus casas. Gracias a Dios lo logramos y todos pudieron irse felices. Después de tantos años, que Colón pueda estar en semifinales significa mucho".

• LEER MÁS: Lavallén lleva toda la artillería en Colón para visitar a Independiente

En otro tramo, contó que le tocó atravesar momentos de mucha turbulencia tras la partida del DT que lo trajo y que, por los resultados y algunas frases polémicas, tuvo que alejarse: "Cuando Comesaña llega a Colón me busca para que sea parte de lo que pretendía. Que «deseaba que sea la pieza clave» y al comienzo no fue fácil. Seis mes antes rechacé una oferta de Vasco Da Gama de Brasil y renové con (Independiente) Santa Fe por tres años más pensando en la estabilidad de mi familia, porque ya había estado mucho tiempo afuera. Pero comencé a hablar con Comesaña y con Dios y me fui acercando al camino. Después charlé con mi esposa y tomé la decisión de ir, porque sentía que podía arrepentirme en un futuro sino lo intentaba en el fútbol argentino. Fue así como le comuniqué al profesor que si se cumplían algunas cosas iba. El acuerdo fue inmediato y la salida luego del técnico fue complicado, porque fue quién hizo tanta fuerza para que yo viniera. Después llega Lavallén, que quizás no me conocía del todo bien. Entonces con trabajo y sin bajar los brazos aproveché cuando tuve una oportunidad y hoy estoy cosechando todo lo que vine sembrando".

Embed

Una de las noticias de la semana fue un rumor respecto a que estaría siendo seguido de cerca por el DT de la Selección colombiana, el portugués Carlos Queiroz: "Estoy centrado en Colón y en marcar goles. Las demás cosas llegarán por añadidura como dice la palabra de Dios y después si se concreta un llamado a la Selección seré seguramente muy feliz".

• LEER MÁS: La oferta por Bernardi es un préstamo sin cargo

Al momento de encontrar el por qué costaba tanto ganar, expresó: "Todas las semanas hacíamos entrenamientos muy buenos y las cosas después en el campo no se daban. Pasaba por nosotros, porque jugadores de calidad hay de sobra. Pero nunca bajamos los brazos y ganar en la Superliga ayuda mucho para la confianza, sacándonos en una mochila pesada de encima. Tengo fe que a partir de ahora van a empezar a llegar más victorias".

Wilson Morelo.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Asimismo, dijo estar muy bien en la ciudad: "Tengo conocidos que ya habían jugado en Colón y me habían contado cómo se vivía todo en Santa Fe, con gente apasionada y que ama a la institución. Eso a uno lo lleva a exigirse y dejar bien en alto los colores. Es una ciudad que nos gustó mucho, que no tiene tantos alboroto por la cantidad de habitantes en comparación a Bogotá. Así que muy tranquilos. Ya me acostumbré a tomar mates. Comparto todo el tiempo. Ya había tomado antes por compartir clubes con otros argentinos y uruguayos. Voy a una iglesia que se llama Brazos Abiertos, donde nos recibieron de gran manera".

• LEER MÁS: Da Luz: "Me siento más cómodo de extremo que como volante"

En cuanto a su sueño en el Rojinegro, hizo estallar de emoción a los fanáticos: "Salir campeón de la Sudamericana es el anhelo. Se que la bendición de Dios nos lo puede facilitar. Nunca dudé en quedarme. Siempre pensé en pelearla porque sabía que mi oportunidad llegaría. Por eso quiero agradecer el cariño del hincha, que siempre me apoyó cuando no me tocaba jugar tanto".

Wilson Morelo 1.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi

En el final, le dejó un mensaje a la gente: "Lo que puedo decirles es que nunca pierdan la fe. Estoy seguro que Dios nos puede dar el campeonato de la Copa Sudamericana que tanto anhelamos".