Debut con sabor amargo para Toledo: "Quería demostrar que quería aportar"

"Una amargura terrible. Porque entré, hice un gol y erré el primero en la definición. No la estamos pegando . Pudimos ganarlo en el partido, pero Talleres tiene jugadores que hacen la diferencia. Ya no podemos hacer más nada y debemos pensar para adelante", admitió con una visible bronca por la eliminación de la Copa Argentina el delantero de Colón, Javier Toledo, autor del 2-2 en Mendoza, justo en su debut.

Al cabo de los primeros tres partidos, el goleador no había sumado minutos, pero en el Malvinas Argentinas mostró credenciales de lo que puede aportar con su estilo: "Estaba con muchas ganas de jugar. Quería demostrar que quería aportar. Ahora a pensar en lo que viene, porque ya quedamos afuera y debemos pensar en el campeonato. Ahora me toca aportar desde quizás otro lugar, por más que no me tocaba jugar. Me tocó entrar, hacer un gol y luego errar en los penales. Una lástima".

Respecto a la malaria desde los 12 pasos, se mostró contrariado como el resto: "Es algo raro. El mío lo tiré mordido, pero son cosas que pueden pasar. Creo que es un poco de todo. Yo pateo mal, pero hay mérito del arquero también. No existe eso del kiricocho, porque el que patea bien es gol y sino lo errás".

Amén de todo esto, Toledo dijo que "queda registrado que Colón es un equipo con tenencia, juego limpio y llegada. Vamos por el buen camino".

En el final, se apuntó como una carta dependiendo los partidos: "Este es mi estilo de juego. A Conejo (Benítez) hay que buscarlo más por abajo y en mi caso soy más físico. Todo depende de lo que quiera el técnico".