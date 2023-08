El uno por uno de Colón en la eliminación ante Talleres

Ignacio Chicco (7): La figura de Colón, en el primer tiempo le tapó un cabezazo a Benavídez y el segundo un mano a mano al lateral. Atajó un penal en la definición desde los 12 pasos y no tuvo responsabilidad en los goles.

Gian Nardelli (5): Alternó algunos buenos cruces y en otras ocasiones quedó un tanto desacomodado. Si bien no cometió errores puntuales, puede rendir en mejor forma. En la definición desde los 12 pasos, Herrera le atajó el penal.

Facundo Garcés (6): Fue el defensor más firme del equipo. Un par de cruces salvadores para evitar el gol de Talleres. Se lo observó atento para controlar a Bustos y ganó casi siempre en el mano a mano.

Rafael Delgado (5): Se lo nota mejorado en el aspecto físico. Por momentos sufrió cuando lo atacaron, pero mostró su oficio. En el segundo gol, tuvo la mala fortuna que el rebote le quedó a Benavídez.

Stefano Moreyra (6): Sin dudas que se ganó un lugar en el equipo, se lo nota confiado, muy enchufado y con movilidad para hacer los relevos en la zona media. Venía jugando bien, pero como ante Gimnasia, una vez más debió pedir el cambio.

Favio Álvarez (4): Termina perdiendo la pelota que deriva en el segundo gol de Talleres. Es un jugador de buen pie, pero que le cuesta el retroceso y marcar cuando el rival mueve el balón.

Tomás Galván (6): Es el goledador de Colón en este nuevo ciclo. Marcó con un remate que pasó por entre las piernas de Herrera apareciendo libre por derecha. En el inicio del segundo tiempo casi marca, pero el arquero le tapó el disparo.

Rubén Botta (6): Pese al penal marrado, fue el jugador más claro con la pelota en los pies. Inició la jugada que terminó con el primer gol, su nivel fue de mayor a menor.

Damián Batallini (5): La mejor acción fue el pase a Galván para el primer gol. Más allá de esta jugada, su rendimiento fue muy intermitente, pensando más en retroceder que en atacar espacios hacia adelante.

Jorge Benítez (5): Arrancó con mucha movilidad, en el inicio remató al lado del palo izquierdo y luego le cometieron el penal. Generó algunas faltas y cuando pudo jugó de espaldas. No estuvo fino en los metros finales.

Leonel Picco (3): Hizo todo mal desde que ingresó, no recuperó en la zona media y tampoco manejó bien la pelota. Quedó siempre a mitad de camino y no pudo tapar el remate de Benavídez.

Ramón Ábila (-): Su mayor aporte fue bajar el balón dentro del área para el gol de Toledo. Antes y después de eso, cayó varias veces en posición adelantada y no tuvo chances de patear al arco.

Santiago Pierotti (-): No atraviesa un buen presente y cuando ingresa no logra rendir en el nivel que supo mostrar en el primer semestre. No puede desnivelar como antes en velocidad.

Eric Meza (-): En los minutos que jugó no estuvo preciso con la pelota en los pies. Lo mejor fue la manera en la que ejecutó el penal desde los 12 pasos, de hecho, fue el único que lo convirtió.

Javier Toledo (-): Debutó con la camiseta de Colón y a los dos minutos de ingresar marcó el gol, a puro olfato goleador, fue a buscar una pelota que aguantó Ábila y sin dudar remató de zurda para el empate. Pateó mal en la definición desde los 12 pasos.