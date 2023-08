Colón y el karma de los penales que lo dejaron afuera de la Copa Argentina en Mendoza

Se enfrentó ante un muy buen equipo como Talleres, por momentos lo superó y en otros sufrió. No obstante y más allá de la eliminación, en lo futbolístico el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, pero una vez más los penales se convirtieron en su verdadero karma, que no le permitieron seguir avanzando en la competencia.

Colón arrancó el partido jugando en campo rival y dominando a Talleres. El Sabalero tardó menos de dos minutos para generar la primera chance clara para abrir el marcador. Y es que Rubén Botta lo asistió a Jorge Benítez y el delantero ingresando al área terminó rematando desviado, ya que antes de impactar el balón con derecha la tocó de manera involuntaria con la izquierda.

Pero fue un aviso, ya que dos minutos después, Botta nuevamente habilitó al Conejo Benítez y cuando quedó de frente al arco, Guido Herrera salió a cortar y no hizo otra cosa que derribar al paraguayo. El árbitro Pablo Giménez no dudó y sancionó penal. Y una vez más se hizo presente el karma que persigue a Colón desde los 12 pasos.

Y es que Rubén Botta pidió el balón y se hizo cargo de la ejecución. El volante rojinegro quiso colocar el balón junto al caño derecho y con un zurdazo terminó desviando el disparo que se fue por el fondo de la cancha. Otra vez, Colón desperdiciaba un penal con el partido empatado, al igual que lo ocurrido ante Independiente.

Con el correr de los minutos, Talleres comenzó a dominar y a manejar el balón. Le costaba entrar en el área y por eso probó con un par de disparos que se fueron desviados, primero por intermedio de Rodrigo Villagra y luego con Ulises Ortegoza. La T tenía el control, pero no lograba profundidad.

La más clara para Talleres llegó mediante un cabezazo de Gastón Benavídez luego de un córner y propició una gran reacción de Ignacio Chicco quien fue abajo y con la mano izquierda evitó lo que hubiese sido el gol del elenco cordobés. Posteriormente y de contra estuvo cerca la T pero el disparo a la carrera de Valentín Depietri se fue por encima del horizontal.

Talleres (3)2-2(1) Colón | Copa Argentina 2023 | 8vos de final

Luego de ese arranque predominante, Colón bajo la intesidad y jugaba lejos del arco defendido por Herrera. Pero a los 40' una muy buena combinación entre Botta y Damián Batallini terminó con el gol del Sabalero, ya que este último asistió a Tomás Galván, quien con total libertad ingresó por derecha y con un remate que pasó entre las piernas de Herrera decretó el 1-0.

Cuando pasaba poco en el partido, Colón se puso en ventaja para irse a los vestuarios arriba en el resultado. Luego de un muy buen comienzo, cedió el protagonismo, pero supo neutralizar a Talleres y terminó pegando en el momento justo. Así las cosas y ante un rival calificado, el Sabalero redondeó un buen primer tiempo para superar al equipo dirigido por Javier Gandolfi.

En el segundo tiempo, Talleres mejoró y mucho al punto tal de dar vuelta el resultado. Pero antes y en apenas 26 segundos Colón pudo ponerse 2-0 cuando una vez más Galván picó por derecha y quedó mano a mano con Herrera, aunque esta vez el remate fue a media altura y terminó impactando en el cuerpo del arquero.

A partir de allí se observó lo mejor de la T que comenzó a empujar y superar al Sabalero. Llegó al empate mediante el paraguayo Ramón Sosa cuando se jugaban 12'. El extremo aprovechó un pase en cortada de Depietri y ante la desatención de Espínola, el extremo del equipo cordobés definió cruzado para el 1-1.

A los 16' la T convirtió el segundo. La perdió Favio Álvarez luego de forjecear con Ortegoza y la pelota derivó en Gastón Benavídez. El lateral derecho ingresó al área buscó gambetear a Rafael Delgado, pero el rebote lo favoreció le volvió a quedar el balón y con un amague y un remate cruzado estableció el 2-1.

Con el resultado a favor, Talleres se replegó y Colón se hizo dueño de la pelota pero sin profundidad. Pipo Gorosito movió el banco y mandó a la cancha a Ramón Ábila y Javier Toledo para fortalecer el ataque. Y de la mano de ambos llegó el empate. De un lateral, la aguantó Wanchope y Toledo que hacía un minuto había ingresado, metió un zurdazo dentro del área para el 2-2.

Luego de empate poco pasó frente a los arcos, aunque Talleres dispuso de una chance muy clara cuando Benavídez quedó mano a mano con Chicco y esta vez se impuso el arquero que tapó el remate y luego terminó mandando el balón al córner. El final fue de ida y vuelta y el resultado parcial terminó siendo justo, más allá de que el equipo cordobés fue el que más intentó.

Los penales, condenaron a Colón y le permitieron a Talleres meterse en cuartos de final de la Copa Argentina. Sin dudas que para revisar, la falta de eficacia del Sabalero desde los 12 pasos. Entre el partido y la definición, el Rojinegro pateó cinco penales y falló cuatro. Y de los últimos 10 que pateó, erró nueve. Algo llamativo y a esta altura, difícil de explicar.

Síntesis

Colón: 17-Ignacio Chicco; 23-Alberto Espínola, 36-Gian Nardelli, 33-Facundo Garcés,40-Rafael Delgado; 34-Stefano Moreyra, 31-Favio Álvarez; 19-Tomás Galván, 10-Rubén Botta, 7-Damián Batallini; 27-Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Talleres: 22-Guido Herrera; 29-Gastón Benavídez, 4-Matías Catalán, 6-Juan Rodríguez, 28-Juan Carlos Portillo; 30-Ulises Ortegoza, 18-Rodrigo Villagra; 15-Valentín Depietri, 16-Rodrigo Garro, 24-Ramón Sosa; 10-Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi.

Goles: PT 40' Tomás Galván (C), ST 12' Ramón Sosa (T), 16' Gastón Benavídez (T), 35' Javier Toledo (C).

Cambios: ST 0' Luis Sequeira x Juan Carlos Portillo (T), 4' Leonel Picco x Moreyra (C), 17' Lucas Suárez x Ortegoza (T), 18' Ramón Ábila x Benítez (C), Santiago Pierotti x Álvarez (C), 31' Matías Gómez x Garro (T), 32' Eric Meza x Batallini (C), Javier Toledo x Galván (C),

Amonestados: Benítez. Botta y Garcés (C), Bustos y Sequeira (T).

Definición desde los 12 pasos: Talleres 3 Colón 1. Para Talleres marcaron Nahuel Bustos, Gastón Benavídez y Matías Catalán, Ignacio Chicco le atajó a Luis Sequeira. Para Colón convirtió Eric Meza, Guido Herrera le atajó los remates a Javier Toledo y Gian Nardelli, mientras que Alberto Espínola ejecutó desviado.

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Malvinas Argentinas.