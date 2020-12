El antecedente que Colón busca cambiar ante Central Córdoba

El historial en Primera División indica que Colón y Central Córdoba se vieron las caras tres veces, con una victoria para cada uno y una igualdad. Precisamente la última vez que se enfrentaron en Santiago del Estero fue el 25 de enero de este año, con victoria del local 1-0, con gol de Jonathan Herrera, a los 48' del segundo tiempo.

El Sabalero era dirigido por Diego Osella, que no arrancaba su ciclo de la mejor manera. Un partido jugado con dientes apretados y donde parecía que el elenco santafesino se quedaba con un punto importante en la lucha por no descender. Sin embargo, un descuido en el epílogo lo dejó con las manos vacías. Enojado con el árbitros Silvio Trucco, casualmente el designado para controlar las acciones este viernes de este cotejo en la Copa Diego Maradona, el técnico no dudó en cruzarlo y criticarlo. "Tiene algo contra Colón y todos lo saben", dijo aquella vez.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1221236644973547520 #TNTSports | ¡Final caliente en Santiago! Tras el pitazo de Trucco, Osella increpó al árbitro y se fue expulsado tras la derrota de Colón.#CentralCórdobaSdE #Colón pic.twitter.com/ssU2sfqaR5 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) January 26, 2020

Colón formó con Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Mauro Da Luz, Fernando Zuqui, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia y Braian Galván; y Luis Rodríguez.

En tanto Central Córdoba lo hizo con Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Osca Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Marcelo Meli, Cristian Vega y Joao Rodríguez; Gernasio Núñez; Jonathan Herrera.

Concentrados Colón.jpg Colón llega a Santiago del Estero en busca del triunfo que le asegure el primer puesto en la zona 2 de la Copa Diego Maradona ante Central Córdoba. UNO Santa Fe | José Busiemi

Ahora las realidad son otras, no solo desde lo futbolísticos sino también en cuanto a los planteles, con jugadores nuevos y algunos que se repiten. Siempre se dice que las estadísticas no definen nada, pero si revelan algunos indicios. Habrá que ver si el destino le hace un guiño esta vez a Colón y logra todos sus objetivos en esta fecha de la Copa Diego Maradona.