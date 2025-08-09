El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

Colón recibirá este domingo en el Brigadier López a Agropecuario por la Fecha 26 de Primera Nacional, con dos consignas que apenas consiguió tres veces

Colón completará en la tarde de este sábado su preparación para afrontar un nuevo compromiso como local, cuando este domingo reciba a Agropecuario de Carlos Casares.

Las derrotas ante Gimnasia de Mendoza y Gimnasia de Jujuy, retrocedieron las esperanzas de acercarse a la línea de clasificación al Reducido.

Pero mientras las matemáticas den, allí irá el Sabalero en procura de tener su lugar en el mini certamen que otorga el segundo ascenso a Primera División.

LEER MÁS: El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: "Vamos Nosotros"

Un doble objetivo que apenas pasó tres veces en Santa Fe

Colón ganó apenas 8 veces en sus 25 partidos, perdiendo 14 veces y contando con una de las vallas más batidas de la divisional.

En UNO Santa Fe ya apuntamos debilidades y registros que este plantel sostuvo, de manera negativa, con Ariel Pereyra, Andrés Yllana y ahora Martín Minella.

Lo concreto es que del total de éxitos, apenas tres fueron en el Brigadier López sin que el rival pueda anotar un gol.

En este recorrido en la primera rueda doblegó 2-0 a Central Norte y 1-0 a Talleres (Remedios de Escalada). Recientemente, en el 1-0 ante Almirante Brown, fue el último mojón de una formación rojinegra ganadora y sin que le convierta. Algo que buscará repetir este domingo contra Agropecuario.