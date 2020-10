El hincha que cierra el negocio para ver a Colón

LEER MÁS: La condición que pone Tomás Chancalay para firmar en Colón

“Amigos y clientes: este sábado a las 11hs juega COLÓN un amistoso y se podrá ver por TV. Hace 8 meses que no veo al club de mis amores, por ende cerramos una hora y media. Sepan entender… Esto es fútbol y pasión señores. 'Por Colon hacemos locuras'. Bendito Lugar”, reza el mensaje que apareció en el negocio del barrio de Ciudadela, en Santa Fe.

image.png La publicación del hincha de Colón que cerrará su negocio por el amistoso ante Rosario Central.

Sin embargo, esta no es la primera vez que este hincha de Colón sorprende a sus clientes, debido a que hicieron lo mismo en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, partido que se jugó en La Nueva Olla de Asunción.

"Colón es esto para nosotros, es la vida, es todo, es un sentimiento grande que no tiene límites. Quizás en los momentos que vivimos no haya que jugar con lo laboral, hay que cuidarlo. Pero los que no conocen el horario que hacemos, por una hora y media que cerremos para ver a Colón después de casi ocho meses sin verlo, creo que no va a molestar a nadie. En todo caso se lo atenderá, pero será por mi madre, porque yo voy a ver a Colón por tele. No será un partido oficial, no será una final pero es Colón, es fútbol, amor y pasión", añadieron.

Una vez más el hincha de Colón da la nota, con una decisión que toma gran repercusión a nivel nacional, como lo hicieron muchos que fueron a la final histórica de la Sudamericana 2019, que marcó un antes y un después para lo que es la pasión por el fútbol en Sudamérica.