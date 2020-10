José Alonso: "Colón está bien visto y posicionado"

Y José Alonso, vice de Colón, agregó: "El año 2021 y 2022 serán campeonatos largos y habrá promedios que se iniciarán con el que tenemos ahora. Se van incorporando dos equipos cada año. El año 2021 serán 26 equipos y el año 2022 son 28 equipos, es decir, que hay una gran cantidad de puntos a disputar".

En tanto que cuando se le preguntó por la relación de Colón con Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, indicó: "Es excelente y estamos bien. Colón está bien posicionado y bien visto y estamos participando despacito con humildad y con respeto a la institución y que a la vez nos escuchen. Tenemos participación en comisiones importantes y estamos trabajando bien”, explicó.

Mientras que luego, Alonso dio los argumentos por los cuales se decidió ampliar el número de participantes en Primera División y dijo: "Es una oportunidad importante para que los clubes hagan una reingeniería financiera de todo tipo para no caer en los errores que se cometieron en el pasado. Esperemos que la desesperación no genere esa situación de nuevo y empecemos a ver un fútbol más formativo que es necesario".

Eduardo Domínguez.jpg El vice José Alonso se refirió al proyecto futbolístico que encabeza Eduardo Domínguez en Colón.

Luego, José Alonso, se refirió a la nueva etapa futbolística de Colón y afirmó: "Tenemos una persona que conoce y quiere al club como es Eduardo Domínguez y están haciendo un trabajo muy lindo e integrativo, coordinado con las juveniles y es muy interesante. Ojalá sea el puntapié inicial de un Colón diferente a lo que estamos viendo y que estos pibes tengan la oportunidad de demostrar".

"Eduardo Domínguez maneja muy bien los tiempos y hay que dejar que trabaje. Es un muy inteligente y está trabajando con tranquilidad con un objetivo muy claro”, destacó en otra parte de la charla el vice de Colón, José Alonso.

Cuando se le preguntó sobre si Colón traerá un nuevo refuerzo, Alonso dijo: "El plantel está muy bien amalgamado y bien integrado. Está completo. Habrá que experimentar con algunos chicos que se atrevan, pero creo que el equipo tiene jugadores en distintos puestos y muy interesantes".

Mientras que también se le preguntó por la situación de Lucas Viatri, quien todavía no llegó a un acuerdo con Colón y José Alonso afirmó: "Se está pagando su sueldo oficial pero el tema son otras cuestiones contractuales. Hay que tener voluntad de cada parte. La relación con el representante está bien y no me puedo estar enojando con alguien que tiene una posición distinta. Yo tengo que defender al club".