La curiosa situación en la que se vio envuelto Cauteruccio

El mercado de pases está llegando a su fin y Pablo Lavallén, como lo manifestó en su última conferencia de prensa, pretende que se sumen un arquero y un goleador de jerarquía para terminar de conformar el plantel sabalero.

Hasta aquí los dirigentes hicieron un gran esfuerzo desde lo económico para contratar a jugadores de categoría, desembolsando casi 4.500.000 de dólares para contratar a Lucas Acevedo, Rodrigo Aliendro y Federico Lértora, ya que las llegadas de Mauro Da Luz y Gastón Díaz fueron más fáciles de resolver.

Pero todo no termina allí, ya que los directivos ahora están dispuestos a realizar una importante inversión para sumar al goleador que pretende Lavallén, y según trascendió desde los pasillos de la entidad del barrio Centenario el apuntado es Martín Cauteruccio.

El uruguayo se encuentra jugando en Cruz Azul de México, donde no tiene muchas oportunidades. En nuestro país brilló en San Lorenzo y Quilmes, y se informa que su deseo sería continuar en el fútbol azteca.

LEER MÁS: Los motivos por los cuales Colón decidió no vender entradas para no socios

Sin embargo, la propuesta de Colón es muy interesante, incluso ofreciendo una vidriera para jugar en la Copa Sudamericana, donde el equipo se instaló en cuartos de final, con un panorama muy alentador para continuar avanzando hasta las fases decisivas.

Caute, quien llegó en junio de 2017 a la Máquina Cementera, se vio envuelto en un confuso episodio, que coincidió en un momento donde fue borrado del plantel, y se hizo la conjetura que tuvo que ver con ese acontecimiento.

Es que en septiembre del año pasado varios medios aztecas informaron: ¿A Cauteruccio lo separaron de Cruz Azul por gay? El portal La Silla Rota, informó: "Circuló que presuntamente, Javier Salas y Martín Cauteruccio se habrían besado en las instalaciones de La Noria, razón por la cual Pedro Caixinha los habría separado del plantel cementero".

Y agrega: "Y no solo eso, circuló un video donde, al parecer, aparecen los dos atacantes celestes en una alberca, mientras se muestran cariñosos y afectuosos entre ellos, aunque, por las características de ambos futbolistas, no se parecen a los del material gráfico".

LEER MÁS: Escobar: "Tenemos la fe que podemos ganar la Copa Sudamericana"

"Para erradicar estos rumores, el mandamás portugués aseguró en una conferencia de prensa que ambos elementos fueron enviados a la filial de Cruz Azul por carga de trabajo, ya que tanto Salas como Caute no enfrentaron a Atlas", destaca en otro tramo.

Embed

Mientras que más adelante, informa: "Dichas imágenes se relacionan a las vacaciones que el ex delantero de San Lorenzo tuvo en Los Cabos, en donde estuvo con varios amigos, pero no estuvo presente su compañero de La Máquina. Al respecto, ambos elementos realizaron el viaje a Tijuana para enfrentarse el miércoles en los Octavos de Final de la Copa MX".

Embed Ver esta publicación en Instagram #Amigos #NYC #vacaciones Una publicación compartida por CAU7E Martin Cauteruccio (@mcaute) el 13 de May de 2018 a las 5:50 PDT

“Estoy con mucha tranquilidad, sabiendo que todo lo que se dijo es mentira, entonces hay que trabajar, no bajar los brazos, enfocarnos en lo estrictamente deportivo", explicó el delantero sobre lo que anunciaron varios medios aztecas.

Mientras que no se quedó allí, y apuntó: "El grupo está fuerte y sabe lo que es Javier, lo que soy yo. Pensamos que sí, nos quieren desestabilizar, pero qué podemos hacer, no podemos hacer que la gente no hable, así que nos enfocamos en lo deportivo y ya”.