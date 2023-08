La reflexión de Chicco por los penales: "Es algo que debemos corregir, pero no es una situación fácil"

Picco: "Estoy pasando un momento personal que no me ayuda a estar al 100%"

Se extendió a siete con el primero de Javier Toledo en la definición y se cortó cuando marcó Eric Meza. El tema está en que luego despilfarraron también Gian Nardelli y Alberto Espínola, para dejar en claro que algo pasa. En este sentido, Ignacio Chicco dejó su reflexión.

• LEER MÁS: Pipo Gorosito dijo que Colón ahora "juega a otra cosa"

"Hicimos un buen partido, pero nos vamos amargados por el resultado. Creo que se dio un lindo partido, con muchas situaciones. Tanto nuestras como de ellos".

Talleres (3) 2-2 (1) Colón | Copa Argentina 2023 | 8vos de final

A la vez que agregó: "Quizás ellos tuvieron quizás un poquito más el control en el segundo tiempo, pero nosotros fuimos peligrosos, que jugamos bien a la pelota y que buscamos pelear bien en cada torneo. Nos vamos con el sabor amargo por esta definición".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la eliminación ante Talleres

En el final, fue tajante sobre los penales: "Es algo que debemos corregir claramente, pero no es una situación fácil. Es algo que no nos tiene que pasar, esa es la realidad, debemos ser más efectivos para no dejar pasar situaciones".