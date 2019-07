Las lesiones del Pulga y un rendimiento de mayor a menor

La llegada de Luis Rodríguez generó una expectativa enorme en Colón y no era para menos por la categoría y el presente que tenía el Pulga con la camiseta de Atlético Tucumán. El delantero se sumaba al sabalero en plena vigencia pese a sus 34 años.

Y ya en el debut mostró credenciales con un gol y asistencia en el triunfo como local ante Argentinos Juniors por 2-0 en donde fue la figura del partido. Ese día completó los 90' y despertó elogios en todos los hinchas rojinegros ratificando su condición de jugador distinto.

En el partido siguiente también jugó los 90' en la derrota ante Lanús por 1-0 y si bien no descolló estuvo cerca de marcar y asistió a Leonardo Heredia en una mano a mano que el volante terminó desperdiciando.

Luego llegaría el empate como visitante frente a Vélez y el gol del Pulga desde los 12 pasos para decretar el 1-1. Por tercer encuentro consecutivo, el delantero completaba los 90' redondeando un nivel aceptable.

Pero en la fecha siguiente comenzarían los inconvenientes, dado que ante Banfield debió salir a los 19' del segundo tiempo. Posteriormente se confirmó que sufría un desgarro grado 2 en el muslo derecho).

De esta manera, se perdió el encuentro ante Talleres y con Racing fue al banco pero no ingresó ya que no estaba del todo recuperado. Por lo cual, volvió a sumar minutos en la caída ante Aldosivi por 3-0 en el debut de Pablo Lavallén. Jugó los 90' pero al igual que el resto del equipo no hizo un buen partido.

Tendría revancha por la Copa Sudamericana en el triunfo como visitante ante Deportivo Municipal por 3-0, marcando un gol y metiendo dos asistencias. Ese día disputó 83' minutos.

Cuatro días después por Superliga fue titular en el empate 1-1 en el Brigadier López ante San Lorenzo marcando un gol. Pese a convertir, salió a los 25' del segundo tiempo ya que aún no estaba al 100% desde lo físico.

Ante San Martín de San Juan volvió a jugar 90' y en la última fecha de la Superliga frente a Gimnasia de La Plata debió retirarse del campo de juego a los 23' del primer tiempo por lesión. El diagnóstico fue: desgarro en el isquiotibial derecho.

En consecuencia, se perdió el cotejo de ida ante Tigre por la Copa de la Superliga, y la revancha con Deportivo Municipal por Sudamericana. Mientras que apenas jugó 11 minutos en la vuelta con el Matador en la derrota y eliminación por 3-2.

Volvió a ser titular ante Acassuso por Copa Argentina y marcó un gol en el triunfo por 3-0 y pudo completar los 90'. Para cerrar el semestre, estuvo desde el arranque en el empate 0-0 con River de Montevideo (jugó todo el partido) y también fue titular en el triunfo por 3-1 en el Brigadier López siendo la figura del equipo ( lo reemplazaron en tiempo de descuento).

Por su parte, en el inicio de esta temporada fue titular en los dos cotejos con Argentinos Juniors en donde mostró un nivel bajo. En el Brigadier López fue reemplazado a los 41' del segundo tiempo y en la vuelta completó los 90'.

Así las cosas, desde que se sumó a Colón, el Pulga disputó 15 encuentros (ocho por la Superliga, un por la Copa de la Superliga, uno por Copa Argentina y cinco por Copa Sudamericana) y marcó cinco goles (tres por Superliga, uno por Copa Argentina y uno por Sudamericana).

El delantero estuvo en cancha 1147' minutos, de los cuales 607' fueron por Superliga, 11' por Copa de la Superliga, 90' en la Copa Argentina y 439' por Copa Sudamericana, marcando un gol cada 229'.

Pero más allá de estos números, está claro que su rendimiento fue de mayor a menor y que las lesiones conspiraron para que encuentre su mejor versión. De hecho, en los últimos dos partidos con el Bicho no estaba en su mejor condición física por una molestia en el músculo obturador externo que lo dejará afuera del debut ante Patronato.

Esta lesión la viene arrastrando desde el final del semestre pasado y el propio Lavallén en conferencia de prensa confirmó que en su momento tuvo un pequeño desgarro en esa zona. y durante la pretemporada recrudeció, al punto tal que no jugó el amistoso ante Newell's por esa dolencia.