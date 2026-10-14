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Colón define la formación para recibir a Almirante Brown con varias cuestiones pendientes

Colón recibirá este sábado a las 18 a Almirante Brown por la Primera Nacional. Castet está suspendido, Lértora aún no está confirmado y Bonansea debe cuidarse.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 09:45hs
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Colón define la formación para recibir a Almirante Brown con varias cuestiones pendientes

Colón transita una semana de definiciones antes de afrontar un compromiso importante en la recta decisiva de la Primera Nacional. Este sábado, desde las 18, será local ante Almirante Brown con la necesidad de llegar en las mejores condiciones. Para ese partido, el cuerpo técnico debe resolver variantes en defensa, seguir de cerca la evolución de un mediocampista y prestar atención a las amonestaciones acumuladas.

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Castet no estará y Olmedo gana terreno para ocupar su lugar

La primera certeza en el armado del equipo pasa por Facundo Castet, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su ausencia representa un cambio obligado para el Sabalero, que trabaja en la búsqueda de una alternativa para cubrir ese puesto de cara al encuentro del sábado.

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En ese escenario, Sebastián Olmedo aparece como el futbolista mejor posicionado para meterse en la formación inicial. Sin embargo, todavía hay otras posibilidades sobre la mesa: Gabriel Riso Patrón y Conrado Ibarra también son considerados por el cuerpo técnico como opciones para ocupar el lugar que dejará vacante Castet.

La decisión final dependerá de los próximos entrenamientos y de la evaluación que realice el entrenador antes del partido. Por ahora, Olmedo parece correr con ventaja, aunque la definición no está cerrada y habrá que esperar para conocer quién será el elegido.

Lértora busca llegar y Bonansea enciende la alerta por las tarjetas

Otra de las cuestiones que Colón sigue de cerca es la situación de Federico Lértora. El volante todavía no tiene asegurada su presencia frente a Almirante Brown, aunque en el entorno rojinegro mantienen la expectativa de que pueda recuperarse a tiempo para integrar el equipo.

Su evolución durante los próximos días será determinante para saber si estará disponible. La posibilidad de contar con Lértora representa uno de los interrogantes centrales en la planificación del Sabalero, que aguarda novedades antes de terminar de definir la alineación.

A esa situación se suma la atención que exige el registro disciplinario. Bonansea es el único jugador de Colón que se encuentra al borde de una suspensión, con cuatro amarillas acumuladas. Una nueva amonestación podría complicar su disponibilidad para el compromiso siguiente, por lo que deberá administrar sus acciones durante el partido.

Con una baja confirmada, una duda que todavía necesita resolución y un futbolista condicionado por las tarjetas, Colón continúa con su preparación para recibir a Almirante Brown. El objetivo inmediato será despejar las incógnitas y llegar al sábado con la formación definida para afrontar un encuentro importante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Colón Almirante Brown Lértora
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