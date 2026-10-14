Robledo sigue al frente de la Reserva de Colón y buscará una reacción ante la Lepra

La Reserva sabalera jugará este miércoles a las 15 en el predio 4 de Junio por la fecha 13 del Torneo Proyección. Robledo seguirá al frente y buscará revertir una campaña adversa.

La Reserva de Colón afrontará este miércoles un nuevo desafío en el Torneo Proyección, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 15, en el predio 4 de Junio. El equipo rojinegro necesita cambiar su imagen después de una serie de resultados negativos, mientras que la dirigencia ratificó a Miguel “Chueco” Robledo en la conducción técnica para encarar el tramo final del campeonato.

Una campaña que obliga a Colón a buscar respuestas

El presente del conjunto santafesino está lejos de lo esperado. En las primeras 12 presentaciones, Colón consiguió apenas ocho puntos de los 36 que puso en juego, con un balance de dos victorias, dos empates y ocho derrotas.

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El último traspié fue ante Boca Juniors, en Ezeiza, donde el Sabalero cayó por 1-0. Ese resultado profundizó la necesidad de volver a sumar de a tres y encontrar una respuesta futbolística que le permita cambiar el rumbo en la competencia.

Frente a Independiente Rivadavia, el equipo tendrá una nueva oportunidad para recuperarse y empezar a revertir una estadística que refleja las dificultades que atravesó durante el certamen. El encuentro, correspondiente a la decimotercera fecha, contará con el arbitraje de Nazareno Galeano.

Robledo seguirá al mando de la Reserva sabalera

En la previa del compromiso también quedó despejada una incógnita relacionada con el futuro del entrenador. Durante los últimos días había tomado fuerza la posibilidad de que Miguel “Chueco” Robledo dejara el banco de la Reserva para regresar a sus funciones en el área de captación de jugadores.

Sin embargo, la comisión directiva decidió sostenerlo en el cargo y confirmó su continuidad al frente del equipo. De esta manera, el entrenador tendrá la posibilidad de seguir trabajando con el plantel en busca de una mejoría en el rendimiento y los resultados.

La ratificación llega en un momento complejo para la división, que necesita sumar puntos y recuperar confianza para afrontar las fechas que restan. El partido ante la Lepra mendocina aparece, entonces, como una prueba importante para un Colón que intentará aprovechar la localía y comenzar a cambiar su presente en el Torneo Proyección.

Probable Formación

Gian Piaggio; Lucas Picech, Estanislao López, Facundo Gómez, Exequiel Rolón; Nicolás Utrera, Laureano Páez, Mateo Cardozo, Jerónimo Buosi; Tiziano Favotti y Jano Aguiar.