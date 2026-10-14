Uno Santa Fe | Colón | Colón

Robledo sigue al frente de la Reserva de Colón y buscará una reacción ante la Lepra

La Reserva sabalera jugará este miércoles a las 15 en el predio 4 de Junio por la fecha 13 del Torneo Proyección. Robledo seguirá al frente y buscará revertir una campaña adversa.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 09:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Robledo sigue al frente de la Reserva de Colón y buscará una reacción ante la Lepra

La Reserva de Colón afrontará este miércoles un nuevo desafío en el Torneo Proyección, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 15, en el predio 4 de Junio. El equipo rojinegro necesita cambiar su imagen después de una serie de resultados negativos, mientras que la dirigencia ratificó a Miguel “Chueco” Robledo en la conducción técnica para encarar el tramo final del campeonato.

LEER MÁS: Colón define la formación para recibir a Almirante Brown con varias cuestiones pendientes

Una campaña que obliga a Colón a buscar respuestas

El presente del conjunto santafesino está lejos de lo esperado. En las primeras 12 presentaciones, Colón consiguió apenas ocho puntos de los 36 que puso en juego, con un balance de dos victorias, dos empates y ocho derrotas.

LEER MÁS: Miguel Robledo seguirá al frente de la reserva de Colón hasta fin de año

El último traspié fue ante Boca Juniors, en Ezeiza, donde el Sabalero cayó por 1-0. Ese resultado profundizó la necesidad de volver a sumar de a tres y encontrar una respuesta futbolística que le permita cambiar el rumbo en la competencia.

Frente a Independiente Rivadavia, el equipo tendrá una nueva oportunidad para recuperarse y empezar a revertir una estadística que refleja las dificultades que atravesó durante el certamen. El encuentro, correspondiente a la decimotercera fecha, contará con el arbitraje de Nazareno Galeano.

Robledo seguirá al mando de la Reserva sabalera

En la previa del compromiso también quedó despejada una incógnita relacionada con el futuro del entrenador. Durante los últimos días había tomado fuerza la posibilidad de que Miguel “Chueco” Robledo dejara el banco de la Reserva para regresar a sus funciones en el área de captación de jugadores.

Sin embargo, la comisión directiva decidió sostenerlo en el cargo y confirmó su continuidad al frente del equipo. De esta manera, el entrenador tendrá la posibilidad de seguir trabajando con el plantel en busca de una mejoría en el rendimiento y los resultados.

La ratificación llega en un momento complejo para la división, que necesita sumar puntos y recuperar confianza para afrontar las fechas que restan. El partido ante la Lepra mendocina aparece, entonces, como una prueba importante para un Colón que intentará aprovechar la localía y comenzar a cambiar su presente en el Torneo Proyección.

Probable Formación

Gian Piaggio; Lucas Picech, Estanislao López, Facundo Gómez, Exequiel Rolón; Nicolás Utrera, Laureano Páez, Mateo Cardozo, Jerónimo Buosi; Tiziano Favotti y Jano Aguiar.

Colón Reserva Torneo Proyección Miguel Robledo
Noticias relacionadas
colon define la formacion para recibir a almirante brown con varias cuestiones pendientes

Colón define la formación para recibir a Almirante Brown con varias cuestiones pendientes

se conocio el arbitro del partido entre colon y almirante brown de la fecha 34

Se conoció el árbitro del partido entre Colón y Almirante Brown de la fecha 34

de paoli recordo su salida de colon: los referentes me bancaron, pero me echaron igual

De Paoli recordó su salida de Colón: "Los referentes me bancaron, pero me echaron igual"

la paradoja de colon: su goleador tiene mas tantos que todos sus 9 juntos

La paradoja de Colón: su goleador tiene más tantos que todos sus 9 juntos

Lo último

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: Hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Último Momento
Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: Hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Pasaron de estar relegados a ser titulares en Colón de la mano de Iván Delfino

Pasaron de estar relegados a ser titulares en Colón de la mano de Iván Delfino

Ovación
Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Murió Jorge Roña Castro a los 59 años

Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia