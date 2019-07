Lavallén: "Me preocupa y estoy asombrado por lo mal que jugó Colón"

No fue el debut esperado en la Superliga para Colón, que tenía el objetivo de trasladar al certamen doméstico lo que viene demostrando en la Copa Sudamericana, donde se instaló en los cuartos de final, y con muchas posibilidades de seguir avanzando atendiendo a la calidad de sus potenciales rivales: Zulia de Venezuela o Sporting Cristal de Perú.

Pablo Lavallén, quien había publicado en video en sus redes sociales debido a las críticas que recibió su equipo en los últimos tiempos, brindó la habitual conferencia de prensa donde analizó los 90 minutos contra el Patrón, que puso contra las cuerdas a su equipo, y le generó una gran preocupación de cara al futuro.

En el arranque hizo un análisis del partido, y comenzó diciendo: "Lo más preocupante y a lo que no le encuentro explicación es por qué no puede ganar en la Superliga, en función de lo que demostró hace una semana con Argentinos. Mañana (por este domingo) charlaremos y preguntaremos qué es lo que sienten porque vienen de hacer un partido excelente en cancha de Argentinos, y ahora retrocedimos".

Y agregó: "Tenemos que definir qué equipo queremos ser, si el que ganó en La Paternal o este que me dejó una mala impresión, y los jugadores lo saben. Hay que hablarlo y trabajarlo, ya que debe haber algún factor que debemos encontrar. Más allá de perder, tenemos que tener una forma de juego, que habíamos encontrado. Tenemos que atacar las cuestiones que tengamos que atacar para volver a ser el equipo que fuimos en La Paternal".

Sobre la molestia con la cual se retiró Marcelo Estigarribia, fue escueto y contó: "Terminó golpeado y cansado como todos".

Mientras que explicó el cambio de Wilson Morelo por Tomás Chancalay, y afirmó: "Obedece a que si ellos dejan un solo delantero no podíamos dejar una línea de tres porque jugaríamos mano a mano y no estábamos firmes del todo atrás. Nos costó muchísimo atrás, no sostuvimos las marcas. Tampoco el cambio de sacar un defensor y poner un delantero es la forma de abordar un partido cuando no hay elaboración y hay mucha gente adelante. Ya hablamos en reiteradas oportunidades que al pelotazo es la peor forma a la que podemos jugar".

Y agregó: "Es el mismo equipo que el del jueves pasado (ante Argentinos). La gente siempre reacciona a lo que ve dentro de la cancha, no le gustó cómo jugó el equipo, a mí tampoco. Me pone contento cómo jugó ante Argentinos, la personalidad que mostró. Pero tenemos que plasmar lo que hicimos en La Paternal a cuando jugamos de local, no les pido a los jugadores algo inalcanzable porque el rival lo hizo. Tuvimos chances de empatarlo y el análisis hubiese sido el mismo. A mí me deja más preocupado que a ninguno, los jugadores ganan los partidos y los entrenadores los perdemos. Tengo que buscar las respuestas a por qué el equipo viene de hacer un excelente partido ante Argentinos y no lo pudo repetir ante Argentinos".

En cuanto a si la actuación tuvo que ver a lo que propuso Patronato, dijo: "Ya sabíamos cómo jugaba Patronato, nos enfrentamos hace 20 días acá (en un amistoso). Es un equipo aguerrido, práctico, y nosotros intentamos ser el equipo que se presentó en La Paternal. Fallamos en la presión. Esta era una final, y nosotros perdimos una muy importante. Ahora tenemos que hablarle y trabajar en la cabeza de los jugadores, lo cual es muy difícil. El equipo pasó de tener un rendimiento muy alto (Argentinos) a otro muy bajo (Patronato). No tengo ninguna duda que pueden hacer los mismo que en La Paternal. Tenemos que seguir trabajando porque esto es largo y necesitamos tener una localía fuerte".

También se le preguntó si podrá tener en cuenta a Luis Rodríguez ante Huracán, y dijo: "Seguramente la semana que viene estará mucho más recuperado de lo que venía, si está bien será tenido en cuenta".

En el final volvió a mostrar su preocupación por el nivel del equipo ante el Patrón, y reflexionó: "No tuvimos un buen nivel individual y colectivo. Estos mismos jugadores cuando tienen un buen nivel juegan de otra manera. Patronato fue superior a nosotros con sus armas. Tuvimos la mejor semana desde que estoy en Colón, estaba tranquilo que iba a jugar el equipo de otra forma, y no salgo del asombro de cómo el equipo dejó escapar la posibilidad de reafirmar lo que hizo la semana pasada".