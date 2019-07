Colón recibió un duro golpe de Patronato en su debut en la Superliga

Colón está perdiendo 1-0 frente a Patronato, con un gol de Cristian Chimino (PT 33'), en el estadio Brigadier López, en su debut en la Superliga. El partido reviste especial importancia ya que ambos pelearán en la temporada con el fin de asegurar su permanencia en Primera División.

Se trata de una derrota que lo complica mucho al Sabalero en la pelea por no descender, pero que además deja como preocupación enorme la cuestión futbolística. Una vez más Colón no jugó a nada, no mostró ningún tipo de funcionamiento, apostó a las acciones individuales y sus intérpretes volvieron a defeccionar.

Ante un rival limitado, jamás supo imponer condiciones y ni siquiera cuando jugó la ultima media hora con un hombre de más por la expulsión de Lautaro Comas a los 11 minutos del primer tiempo.

Así las cosas fue Patronato el que generó las chances más claras en la primera etapa y en ese lapso terminó justificando el resultado final.

Embed

El primer tiempo de Colón fue un calco a lo que venía jugando el equipo en la Superliga pasada, como si no se hubiesen dado cuenta que arrancó un nuevo torneo. Se notó un equipo apático, impreciso y muy dubitativo, que fue superado ampliamente por un rival como Patronato que se mostró ordenado y que lo complicó demasiado generándole varias opciones de gol.

Embed

De hecho el resultado parcial al cabo de la primera etapa fue absolutamente justo y hasta el Patrón estuvo cerca de ampliar el marcador pero Burián terminó siendo el mejor de Colón con dos tapadas claves.

Embed ¡TAPÓ BURIÁN!#SuperligaxFOX | Rosales sacó un gran remate desde el borde del área, pero el arquero del Sabalero reaccionó de gran manera para evitar el gol. pic.twitter.com/ZxhYQkk5xp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2019

La mejoría observada ante Argentinos fue un oasis en el desierto en relación a lo mostrado en el primer tiempo. El equipo no brindó seguridad en el fondo, en la mitad de la cancha erró todos los pases y en ataque chocó siempre, eligiendo mal.

Un compendio de malas decisiones y errores previsibles resultó el equipo sabalero, que se fue silbado a los vestuarios por los plateistas. Nada para rescatar en la primera etapa ya que fue un retroceso a lo realizado en el Diego Armando Maradona, debido que a la falta de juego también le sumó una liviandad tremenda que lejos estuvo de la intensidad con la que jugó la revancha por la Sudamericana.

Embed

Embed ¡SE LO PERDIÓ PATRONATO DE MANERA INCREÍBLE!#SuperligaxFOX | El elenco de Paraná tuvo dos oportunidades más que claras, pero una reacción atinada de la defensa y una atajada de Burián, ahogaron el grito del Patrón. pic.twitter.com/7pFZxItLWm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2019

Embed ¡BURIÁN SALVÓ NUEVAMENTE!#SuperligaxFOX | El arquero volvió a aparecer ante un ataque de Patronato. pic.twitter.com/TmqgXCMKmw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2019

Fue realmente decepcionante lo de Colón y pensando a futuro es para preocuparse, ya que en la adversidad no tuvo respuestas anímicas ni futbolísticas. Ni siquiera logró acorralar a Patronato, que con 10 hombres casi no sufrió sobresaltos en defensa.

Tuvo una chance muy clara para empatar en el inicio de la segunda etapa pero falló Nicolás Leguizamón, mientras que en el final nuevamente el delantero pifió un centro desde la derecha.

Colón perdió un partido clave en la pelea por no descender frente a Patronato, ya suma 10 encuentros sin ganar en la Superliga, y su promedio se comienza a deteriorar considerablemente. Lo más preocupante de todo es que no pudo trasladar la recuperación que evidenció en La Paternal al inicio del certamen doméstico, donde arrancó con el pie izquierdo y ahora más que nunca comienza a mirar hacia abajo.

Embed ¡ASÍ FUE EL PRIMER GOL DE LA #SuperligaxFOX!



Entre Cristian Chimino y Gastón Díaz en contra, Patronato consiguió el 1-0 ante Colón y el primer tanto de la temporada. pic.twitter.com/Fu7W58slLJ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2019

Síntesis

Colón (0): 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 6-Emanuel Olivera, 2-Lucas Acevedo y 31-Gonzalo Escobar; 23-Christian Bernardi, 5-Matías Fritzler, 8-Fernando Zuqui y 28-Marcelo Estigarribia; 12-Tomás Chancalay y 9-Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Patronato (1): 12-Matías Ibáñez; 4-Christian Chimino, 2-Walter Andrade, 22-Federico Mancinelli y 16-Mathías Abero; 8-Gabriel Compagnucci, 33-Lucas Mancinelli, 24-Damián Lemos y 7-Lautaro Comas; 30-Santiago Rosales y 9-Cristian Tarragona.DT: Mario Sciacqua.

Goles: PT 33' Cristian Chimino (P).

Cambios: ST 13' Mauro Da Luz x Zuqui (C); 17' Dardo Miloc x Rosales (P); 20' Wilson Morelo x Chancalay (C);34' Faustino Dettler x Compagnucci (C); 39' José Barreto x Tarragona (P);

Amonestados: Chancalay, Leguizamón, Escobar (C); Comas, Abero (P).

Expulsado: ST 11' Comas (P).

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 13.15

TV: Fox Sports