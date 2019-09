Mineiro tendrá una baja de peso para la serie ante Colón

Perder a uno de los mejores jugadores del equipo siempre es un problema, pero hay escenarios en los que este problema se convierte en un drama, un problema real. Este es el caso del Atlético con la lesión de Jair de cara al partido de semifinales de la Copa Sudamericana contra Colón, pautado para el próximo jueves 19 de septiembre.

El líder de los gallos y el jugador clave en el equilibrio del mediocampo, con mucha calidad técnica para comenzar los movimientos, hacer la transición de defensa y ataque y aparecer como un elemento sorpresa en el sector ofensivo, fue uno de los grandes nombres en el Atlético Mineiro tras la Copa América.

Su ausencia se siente mucho bajo cualquier circunstancia ya que hace una clara diferencia en el equipo. Sin embargo, en el escenario actual, su malversación se convierte en un problema aún mayor para el entrenador Rodrigo Santana.

El volante, después de todo, sufrió una distensión en el músculo posterior del muslo derecho y el departamento médico del Gallo no establece un marco de tiempo para su regreso al campo, pero no estaría disponible para enfrentar a Colón y también podría perderse la revancha en Belo Horizonte. Su reemplazo natural es el paraguayo Ramón Martínez, pero no puede jugar por la Sudamericana porque jugó para Guaraní en la competencia en 2019.

Con este panorama, Rodrigo Santana posiblemente solo tendrá disponibles a Elías y Zé Welison. Este último debería jugar junto al ex Corinthians, ya que el entrenador difícilmente hará una configuración táctica en el equipo que elija a Nathan o Luan para ingresar al mediocampo y jugar con Elias, Chará, Vina y Khazars.

Ze Welison es la opción natural para mantener el estándar táctico y no perturbar el equilibrio del equipo. Sin embargo, la ausencia de Jair causa una caída considerable en la calidad técnica y se espera que afecte la organización y la producción del equipo.



Fuente: www.otempo.com.br