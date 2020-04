"Pulga Rodríguez no está pensando en irse de Colón"

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas del mercado de pases anterior, cuando luego de la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, manifestó su intención de alejarse de Colón, cuestión que no se terminó cristalizando.

Es que Pulga luego de aquella final, salvo el cotejo ante Estudiantes donde anotó dos goles y brindó una asistencia, no pudo recuperar su mejor nivel, cuestión que el equipo sintió mucho, a tal punto que el tucumano perdió su lugar en el equipo titular y Colón cayó inevitablemente en zona de descenso.

Pero recién la continuidad de Rodríguez en el Sabalero se confirmó cuando se reanudó el certamen ante Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que hasta ese momento se había mostrado en Tucumán con sus afectos, con autoridades gubernamentales y hasta su hermano Walter había manifestado que había muchas chances que regrese a Atlético.

Con el parate a raíz de la pandemia del coronavirus, los rumores sobre un posible alejamiento a mitad de año se volvieron a agigantar, incluso nombrando a tres posibles destinos: Atlético Tucumán, Gimnasia de La Plata (no es un secreto que Diego Armando Maradona lo quiere en su equipo) y una institución de Arabia Saudita.

Esto hizo mucho ruido, sobre todo en las redes sociales, debido a que más allá que Pulga no esté en su mejor nivel siempre fue un jugador muy importante para el equipo y se espera que pueda recuperar su mejor versión con la llegada de Eduardo Domínguez para que el equipo vuelva a los primeros planos del fútbol argentino y se olvide definitivamente del descenso.

Quien alejó los rumores de una posible salida del tucumano fue su representante Roberto Sanjuan, quien le adelantó a UNO Santa Fe que "Pulga no está penando en irse de Colón. No se sabe cuándo regresará el fútbol, con lo cual no se puede hablar de un pase con todo lo que se está viviendo en el país".

Mientras que más adelante, agregó: "Me parece una falta de respeto hablar de este tema. Siempre se menciona que a Luis lo quieren muchos equipos pero la realidad es que tiene contrato con Colón, que es el dueño de su pase y no veo por qué se tenga que ir en este momento".