Verdirame: "Se sufre y no me gusta verlo a Colón como está"

El nombre de Sergio Verdirame estará siempre en lo más profundo del corazón del hincha de Colón. El Zurdo nació en Santa Fe, fue un producto de las divisiones inferiores del club y solo estuvo dos años en la Primera División, mientras que tuvo un retorno donde conformó parte del cuerpo técnico que conducía Antonio Mohamed. Hoy se encuentra en Monterrey, desde donde contó cómo se vive la pandemia del coronavirus.

El Zurdo habló con Deporte 9 (LT9 AM 1150), donde comenzó contando cómo está la situación en México y dijo: "Estoy con mucha preocupación, todavía hay libertad para salir a trabajar. Tengo un programa de televisión donde voy de 8 a 9 al canal, mientras que en la radio salgo por teléfono. Los negocios siguen funcionando, la vida sigue pero con muchas precauciones. Acá no está tan alarmante, hay un muerto en Monterrey que es un adulto mayor de 77 años".

Mientras que en otra parte de la charla, indicó: "El mexicano es muy futbolero, lo mismo que se habla de Colon y Unión, acá se habla de Tigre y Monterrey. Es muy regional, como si ustedes hablarían de los equipos de Buenos Aires nadie los escucharía, acá pasa lo mismo si se hablaría de la Selección. La gente es muy regionalista, obsesionada con el fútbol".

Sobre cómo se desarrolla la vida en dicho país, reveló: "En México hay mucha preocupación por la vida en general, el presidente tiene mucha contra por más que tenía mucha popularidad cuando agarró y ahora no. Hay mucha preocupación a nivel político y social. Pero México acogió a toda mi familia, viven en Monterrey, estamos muy cerquita uno de otro, no nos podemos quejar".

En cuanto a lo que significa estar lejos de Colón, indicó: "Se sufre, es un equipo que quiero mucho. Volví en su peor momento cuando estaba peleando el descenso con el Turco (Mohamed) y nos fue bien, se clasificó incluso a la Copa Sudamericana. Luego volvió con Marito Sciacqua como técnico y quedamos en segundo lugar, gracias a Dios en los dos retornos que tuve a Colón quedé contento con esa experiencia".

Y agregó: "Se sufre, no me gusta verlo como está hoy. Gracias a Dios sacó el último resultado en Rosario, jugó muy bien, sobre todo en el primer tiempo. Luego de un momento muy malo con Diego Osella que no podía ganar, se hundía en el descenso, en una situación muy preocupante".

Por último se lo consultó por cómo se desarrolla la carrera de Antonio Mohamed, actual DT de Monterrey y tiró: "El Turco tiene mucha banca, fue campeón en el último torneo, pero nunca había pasado que un equipo campeón arranque tan mal el torneo. Había empatado cinco partidos y perdido cinco. Hay mucha preocupación, pero se va a quedar, lo van a bancar, no corre peligro su futuro, con el coronavirus se enfriaron todas las cosas. No se sabe si volverá el fútbol. Podría volver como venía o darse por terminado y arrancar un nuevo torneo. Por lo que el último lugar del Turco podría quedar en la nada y arrancar un nuevo torneo".