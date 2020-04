Pulga Rodríguez: "Se puede soñar, sino no estaría en Colón"

Luis Miguel Rodríguez transita la cuarentena por la pandemia del coronavirus en su Simoca natal, donde se entrena según las órdenes que implementa el profe Pablo Santella, para cuando sea el momento de retomar las actividades normales con Colón. Pulga se tomó un tiempo para atender a varios medios, donde una vez más se refirió a la final de la Copa Sudamericana.

Es que desde la derrota frente a Independiente del Valle por 3-1, en La Nueva Olla, donde falló un penal, el tucumano bajó considerablemente su nivel, más allá que en el primer partido luego de ese traspié histórico, convirtió dos goles y brindó una asistencia en la victoria frente a Estudiantes por 3-2 en Santa Fe.

Pero terminó el año en un bajísimo nivel y no pudo recuperarse en el arranque de 2020. De hecho perdió su lugar como titular, y Eduardo Domínguez no lo utilizó en su primer partido de su segundo ciclo al frente del plantel sabalero, en la gran victoria por 3-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Pulga habló con Dale, dale deportivo, de Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde tocó varios temas de su actualidad futbolística y otra vez se refirió a la final de la Sudamericana, reconociendo que en ese momento pensó dejar el fútbol (en la zona de vestuarios admitió la chance de marcharse de Colón).

En el arranque de la charla hizo mención a la particular situación que se vive con el coronavirus en nuestro país y consideró: "La realidad es que hay gente que la está pasando muy mal. Todo está complicado, desde el lado de la ayuda que da el estado está bien, pero hay gente que necesita trabajar y que ahora están parados y tuvieron que endeudarse para sobrevivir. Los deportistas estamos aprovechando para estar junto a nuestra familia. En cuanto a mi situación personal, trato de disfrutar mucho de estar con mis hijos y voy a verla a mi vieja para que no le falte nada".

image.png Pulga Rodríguez fue el jugador más determinante de Colón en la Sudamericana 2019.

Posteriormente se lo metió de lleno en la derrota de la final de la Sudamericana, que marcó un antes y un después en su estadía en Colón e indicó: "En el momento que hablé en Paraguay no dije nunca que me iba a ir de Colón. Tenía que replantearme un montón de cosas. La final nos dolió a todos y nos golpeó perderla. Colón buscó muchos años tener esta oportunidad y no pudo conseguirla. A veces escucho tantas cosas que dicen que el plantel no puso toda su energía pero la realidad es que a nosotros nos dolió mucho, el 90% de ese plantel jamás había ganado nada".

Y agregó: "En ese momento lo dije en caliente lo de replantear mi futuro, ya que me dolió perder esa final. Hablo muy poco con los periodistas porque es mi forma de ser. En estos momentos me estoy entrenando para una posible vuelta a los entrenamientos, pero no estoy pensando nada, lo que se dice no es real. Estoy esperando que pase todo esto para poder jugar".

Luego, largó una frase que explica el por qué de haber pensado dejar la actividad y reveló: "Luego de la final, veía a mis hijos con la camiseta de Colón y me preguntaban: '¿por qué llorás?' Y me puse a pensar todo después de ese momento, y me replanteé seguir. El fútbol te saca muchas cosas, yo no lo pude ver a mi viejo con vida por estar en Colón. Pero hablando con mi familia y con mis amigos llegué a la conclusión de que el fútbol da revancha".

Posteriormente se refirió al pobre inicio de año desde lo futbolístico del equipo y argumentó: "No soy egoísta, trato de estar al 100% cuando me toque jugar, con lo cual aconsejo a los que juegan, estamos en el barco de salvarnos del descenso y cada gol que hacemos, lo hacemos todos. Somos todos Colón. Creo que no pasamos por un buen momento con Osella. No podíamos hacer goles y encontrar nuestro nivel; todos queremos ganar los partidos y jugar bien. Estábamos convencidos de que teníamos que construir y creíamos que podíamos mejorar".

En otra parte de la entrevista habló del nuevo ciclo que comenzó con el regreso de Eduardo Domínguez y soltó: "Cuando ganás es más fácil corregir cosas. Eduardo es un técnico conocido y ya sabe lo que representa la institución. Es un técnico que trabaja muy bien y que le gusta el ritmo rápido y directo. Cuando el equipo empiece a ganar la gente se volverá a sentir identificada. Siempre vamos a ser una unidad entre los jugadores y los hinchas. Todos pensamos de la misma forma y el hincha se va a ir dando cuenta que cada jugador quiere lo mismo que quieren ellos".

Y en el final, cuando se le preguntó por el deseo que tiene en este momento de su carrera futbolística, afirmó: "El objetivo de hoy es salvarnos del descenso, y el sueño es ganar un torneo, pelear cosas importantes. Desde Colón obviamente se puede soñar, sino ya no estaría la institución".