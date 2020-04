Loco González: "Colón fue el club en donde mejor la pasé"

Tan solo un año le bastó a Gabriel González para ser ídolo de Colón, jugó con la camiseta rojinegra en la temporada 1994/1995, justamente protagonizando la campaña que terminó con el Ascenso del Sabalero luego de 14 años militando en la segunda categoría del fútbol argentino.

El Loco dejó una huella imborrable, por su personalidad, su desfachatez, su gran talento, pero además por ser figura en los dos Clásicos que disputó. En el primero de ellos marcó los dos goles para el triunfo por 2-1 en el 15 de Abril y en el siguiente convirtió uno en la victoria por 3-1 en el Brigadier López.

Y como no podía ser de otra manera estuvo presente en la final que Colón disputó ante Independiente del Valle, fue a la cancha con muchos amigos de Santa Fe que fueron a saludarlo y que incluso le organizaron una fiesta sorpresa. En diálogo con el programa la Voz del Sabalero por Sol 91.5 el Loco habló de todo eso.

"Jugué solo un año en Colón y la pasé realmente muy bien en Santa Fe, es un privilegio haber jugado en Argentina y sobre todo en Colón. Pese a haber jugado en varios clubes y salir campeón con Olimpia de la Libertadores, Supercopa y Recopa, mi primer equipo es Colón y el mejor momento de mi carrera lo pasé en Santa Fe", aseguró.

Sobre la manifestación popular que realizó Colón en la previa a la final de la Copa Sudamericana indicó: " La gente de Paraguay no podía entender porqué llegó tanta gente. La verdad que sentir la casaca de Colón, amar y disfrutar de esa manera no tiene precio. La gente ha quedado encantada con el pueblo santafesino y el pueblo santafesino se han portado de maravilla con la gente de Paraguay".

Para luego agregar "Yo le comentaba a la gente que iban a venir como 40.000 personas y no me creían. Nosotros acá somos tan fríos y eso que gané Libertadores, Supercopa y Recopa con Olimpia y pasó desapercibido. En cambio en Colón jugué solo un año, me quieren, me idolatran y eso no tiene precio, es increíble lo del hincha de Colón".

A la hora de referirse a la final perdida manifestço: "La mayoría en Paraguay quería que gane Colón, pero no se dio, el fútbol es así.Cuando arrancó el partido y vi las primeras jugadas de Independiente del Valle les dije a los que estaban conmigo que la íbamos a sufrir y fue así. Fue increíble, nunca había llovido así, pero el fútbol es impredecible, Independiente tenía un equipo muy rápido y solidario, jugaban todos y defendían todos. Pero los jugadores de Colón parecían que no se animaban, salían de a uno y cuando pasa eso te bailan. Y en esta clase de partidos tenés que ser guerrero, muy unido y sacrificado para ser campeón, se le fue de las manos por poco. No todos los días jugás una final de Copa Sudamericana y si uno quiere lograr ser campeón hay que mejorar".

Sobre aquellos Clásicos que le toco jugar detalló: "Nunca vi tanta expectativa para jugar un Clásico, desde que salimos de Paraná hasta que llegamos a la cancha. Y más cuando ganamos el primero 2 a 1 con dos goles míos, tardamos dos horas en llegar de la cancha de Unión a la de Colón. Ahí entendí lo grande que era Colón, son partidos especiales y tuvimos la suerte de ganar los dos partidos y en ambos marcar goles".

Por último afirmó: "Colón es un club enorme, pero hay que mejorar para ser mas grande, no perder la sensibilidad ni el trabajo, de esa manera podés llegar a ganar un título internacional".