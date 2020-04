Vignatti: "Con Ferraro no sacamos ni el 30% de los puntos"

Hace unos días en diálogo con LT9, Francisco Ferraro deslizó una crítica hacia la dirigencia con la siguiente frase "El jueves a la mañana cuando asumió Eduardo Domínguez me presenté en el predio y fui a saludarlo a Domínguez y su cuerpo técnico. Le dije que ya no era más el secretario técnico o director deportivo, y el me dijo: "qué lastima, me hubiese gustado estar con usted, por la experiencia y por el don de gente que es. Los directivos no tienen memoria".

Y sobre la manera en que se produjo su desvinculación contó: "El miércoles que firmó contrato Eduardo Domínguez, a la noche me anunciaron que no seguía en el cargo de director deportivo. Me dijeron que una de las cosas que le molestó a Vignatti fue que cada vez que querían expulsar al técnico yo me negaba a ser el técnico interino. Y yo siempre dejé en claro que no quería ser el técnico de Colón. Por eso estoy tranquilo y en paz con mi decisión".

Y la respuesta llegó unos días después también a través de LT9 cuando José Vignatti fue consultado por este tema "A Ferraro lo aprecio y lo respeto como si fuera mi padre. Me parece muy bueno que el se exprese, yo no voy a entrar en una cuestión que es estrictamente doméstica. Cada uno tiene su parecer, yo no le voy a tapar la boca a nadie. Todos pueden opinar y el es una persona que me merece el mayor de los respetos", manifestó.

Pero luego disparó: "Este es un país libre, uno puede expresar lo que quiera, no hay nada ilegal y estamos tranquilos. Pero también digo que sin el secretario técnico habíamos superado el 50% de los puntos. Después con el secretario técnico en funciones no alcanzamos el 30% de los puntos, pero bueno es algo anecdótico".

Sin dudas que la visión deportiva no era la misma y por eso antes de que expire su vínculo como secretario deportivo (vencía el 30 de junio) Vignatti decidió apartar de su cargo a Ferraro, aunque le ofreció un cargo como coordinador de inferiores, ya que desea que Pancho siga en Colón.

En otro tramo de la charla cuando lo consultaron por la situación de Braian Galván y Tomás Sandoval quienes no son tenidos en cuenta respondió: "Lo de Galván es un tema a resolver, a lo mejor ahora cambien algunas cuestiones. Preferimos esperar para dar alguna opinión sobre ese tema. Nunca estuvo apartado del plantel con ningún técnico, lo mismo que Sandoval".