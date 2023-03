El extraño caso de Baldomero Perlaza en Colón

Sin embargo, en los últimos dos encuentros frente a Newell's e Independiente fue al banco y no ingresó. Llamó la atención que no saltara al campo de juego, cuando en el primer tiempo del cotejo ante el Rojo, Stefano Moreyra pidió el cambio y el que lo reemplazó fue Leonel Picco.

No es casualidad que luego del cotejo ante el Lobo, Pipo Gorosito manifestara que no se puede jugar parado. Y esa sentencia habría incluido al colombiano, al cual no ven en su mejor forma física. Es cierto que por características, Perlaza no es un jugador rápido, pero consideran que no está en el ritmo de juego que el cuerpo técnico desea

El entrenador rojinegro pretende un equipo dinámico y que pueda presionar más arriba. Y para ello precisa de jugadores con movilidad. Es por eso que el volante colombiano está un escalón por debajo en su consideración y hoy corre desde atrás para ocupar un lugar en el centro del campo.