Colón analiza los pasos a seguir con Brian Fernández

Los dirigentes de Colón y Néstor Gorosito se mantienen en contacto para definir los pasos a seguir con Brian Fernández, quien aún no fue a entrenar.

LEER MÁS: La pareja del delantero de Colón y un relato crudo

El mismo Néstor Gorosito se refirió a la situación de Brian Fernández, en la conferencia de prensa que brindó antes del partido frente a Independiente, donde manifestó: "Es la segunda vez que falta, anteriormente no habíamos dicho nada. Pero ya había faltado. Le dije que le daba una posibilidad, y le di dos, ya está, tiene que hablar con la gente del club. El lunes no tenía permiso para faltar".

FernándezColón.jpg Brian Fernández se recuperó de una entorsis y podría estar a disposición de Colón si Gorosito decide convocarlo.

"No soy psicólogo, pero le tengo que dar prioridad al grupo, para mí son todos iguales, ya le pasó un montón de veces, me dijeron que me iba a pasar, hablé con él, como si fuera mi hijo, un pibe de mi barrio o un pariente, pero es un problema de él, que lo tiene que solucionar", agregó Pipo Gorosito sobre el problema de Brian Fernández en Colón.

LEER MÁS: Gorosito habló de la situación de Brian Fernández en Colón

Mientras que Facundo Garcés, uno de los referentes del plantel de Colón, y quien lo llevó en varias oportunidades "Lo ayudé desde mi lado lo más que pude, hice cosas que nadie sabe y me interesa poco que lo sepan. Lo hice porque lo quería y es mi compañero. Vamos a ver si puedo hablar otra vez con él, es una enfermedad que está atravesando que es muy dura. Cada vez que lo buscaba crudamente le preguntaba por ese tema, pero se ve que es más fuerte que él".

Por lo que se pudo averiguar, más allá de las palabras de Néstor Gorosito en la conferencia de prensa antes del partido ante Independiente, hay un contacto permanentemente en las últimas horas del DT con los dirigentes, para determinar, con el asesoramiento correspondiente, qué pasos seguir en cuanto a si se readmitirá o no a Brian Fernández en el plantel.