¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

El cronobiólogo Diego Golombek habló de por qué loso argentinos se levantan de noche y propuso una posible solución

8 de agosto 2025 · 14:05hs
Según el cientíico

Según el cientíico, el huso horario correcto para Argentina sería menos 4

Diego Golombek, cronobiólogo del Conicet, reconoció un hecho que hace tiempo está en debate: Argentina se encuentra en el huso horario incorrecto. Según el investigador, “a la Argentina le corresponde el huso horario menos 4". La diferencia tendría consecuencias en el bienestar de la población.

En una entrevista en la radio Splendid AM 990, Golombek explicó: “Ganaríamos mucho si adelantáramos la hora en la que nos corresponde por nuestro meridiano” y desarrolló la afirmación. Argentina se rige actualmente por el huso horario menos 3, el mismo que la punta de Brasil, pero no es el que le corresponde. Esto provoca un desfasaje en el ciclo natural de luz.

Según detalló el científico, recibir más luz solar durante las primeras horas del día es esencial para el organismo ya que es esta la que necesita el reloj biológico. "Cuanta más luz tengamos a la mañana, mejor será para el cuerpo", aseguró. En sintonía con el aprovechamiento de la luz, Golombek explicó que, además, "el cenar más temprano ayuda a que uno duerma mejor".

En el país “no es necesario tener más de un huso horario”, aclaró Golombek, considerando que todas las provincias se adaptarían positivamente al menos 4 que es el huso que más atraviesa a Argentina. Tampoco haría falta modificar el huso en función de la estación. De hecho, "en los países que se alterna el uso horario entre verano e invierno, una vez que se cambia, a la semana hay más accidentes de autos, el cuerpo tarda en acostumbrarse", relató. Pero sí “vale la pena reconsiderar estar en el huso horario correcto”.

El horario del colegio

Analizando los horarios de la rutina, Golombek consideró que “la escuela secundaria empieza extremadamente temprano”. Es cierto que durante varios meses el horario de ingreso todavía es de noche y los alumnos no ven luz.

“Si vos cambiaras un cachito el horario de ingreso a la secundaria no solamente los pibes están de mejor humor sino que se enferman menos y las notas son mejores”, sostuvo el cronobiólogo .

horario Conicet husos horarios Argentina científico
El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

El Malvinas Argentinas será sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Briatore descartó mejoras en Alpine para 2025 y quiere enfocarse en la próxima temporada

Ugo Carabelli debutó ganándole a Nishikori y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Gareca elevó las dudas sobre el futuro de Scaloni como DT

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

