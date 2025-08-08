Uno Santa Fe | Unión | Unión

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

Héctor Desvaux, candidato a presidente de Unión en las últimas elecciones por Encuentro Unionista, dejó sus sensaciones de cómo siguen las tareas de su espacio

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 08:43hs
Héctor Desvaux con su espacio Encuentro Unionista estuvo muy cerca de llegar a la presidencia de Unión. Fue, seguramente, la contienda donde Luis Spahn quedó muy cerca de romper su hegemonía en el poder.

Con un par de meses en el camino, el exjugador rojiblanco rompió el silencio en diálogo con radio Gol (FM 96.7) para hablar de diversos temas y dejar en claro que su proyecto continuará en este tiempo pensando en una nueva contienda electoral.

"Encuentro Unionista se va a tener que formar a través de Encuentro Unionista, recibió un respaldo masivo, la elección en el voto genuino la ganamos, pero no logramos vencer una estructura, que no vota con el corazón", admitió.

Para después reconocer que "asumimos la derrota y vamos a apoyar, la masividad de Unión quería un cambio, la importancia que tiene, acá hay mucha gente atrás, hay tres años, puedo hablar en representación de un grupo muy sólido con gente muy importante que se sigue sumando".

Mirando al futuro

Pipo no dudó en decir que "sinceramente estamos por organizar una nueva reunión para plantear lineamientos, hay mucha euforia, pero siempre pensando que Encuentro Unionista viene para quedarse".

En otro tramo de la charla soslayó que "es tiempo de la renovación, de gente que viene desde otro lugar, nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie, hay que sumar la mayor cantidad de unionistas que quieran un Unión con progreso. Armar un grupo que pueda dirigirse de buena manera para cuando toque".

Desvaux también destacó que "estábamos muy bien organizados para tomar el club, con tres años por delante tenemos todo muy claro, no solamente es para mí, viene gente con otro empuje, está Unión por sobre las personas".

Reunión a la vuelta de la esquina

Seguramente con gran cantidad de presentes, la semana entrante Encuentro Unionista prepara una nueva reunión para continuar abordando distintos aspectos inherentes a la vida institucional y deportiva del club.

Al respecto, aseveró: "Hay un montón de proyectos, lo queríamos hablar en las próximas reuniones, mi última etapa de intervenir en planteles, me relacioné con dirigentes, lo mío será ligado muy al fútbol, de recorrida por los clubes, Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron, Unión no pudo hacerlo, los números están a la vista. Hay que pensar en eso, y hay que prepararse, vamos a formar grupos en diferentes áreas y a partir de ahí cada uno trabajará para conformar un equipo interdisciplinario que lleve a un club más serio".

