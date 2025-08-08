Uno Santa Fe | Ovación | Rojo

El llamativo motivo por el que Rojo no usará su apellido en la camiseta de Racing

Tras confirmarse su llegada a Racing, Marcos Rojo ya sabe que deberá cambiar la denominación en su espalda por pedido de los hinchas y del propio Gustavo Costas

8 de agosto 2025 · 16:26hs
La noticia de que Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing sacudió al fútbol argentino. La novela se resolvió rápido, con la rescisión de su contrato en Boca y un acuerdo fugaz con la dirigencia presidida por Diego Milito. Por la insistencia de Gustavo Costas, el zaguero firmará un contrato hasta diciembre de 2026 y comenzará una nueva etapa en su carrera.

Más allá del gran impacto que generó esto en el plano futbolístico, hay una situación que empezó a generar incertidumbre ni bien se confirmó el pase de Rojo a la Academia: su apellido. Y es que claro, está directamente vinculado con la otra vereda, Independiente, el clásico de toda la vida.

Rojo no usará su apellido en la camiseta de Racing

De movida, los hinchas lo notaron enseguida y explotaron en las redes sociales con un pedido generalizado para que el jugador no lleve Rojo en la camiseta. Sin embargo, no termina ahí: la situación tomó aún más color al recordar la ya conocida “fobia” de Gustavo Costas. El DT ha contado más de una vez que evita cualquier cosa en el que predomine el rojo, incluso reveló que les pide a sus jugadores no vestir prendas de ese color.

Para colmo, generó tanto ruido que desde el club accedieron al pedido popular: en la camiseta del defensor, que usará el dorsal N°6, solo se leería “Marcos”. El ex Boca pasó este jueves por la revisión médica en el Centro Deragopyan y es inminente su presentación oficial como nuevo jugador de Racing.

Por otra parte, Marcos Rojo llegó justo a tiempo para ser inscripto en la lista de buena fe que en las próximas horas la Academia le entregará a la Conmebol para los octavos de final de la Copa Libertadores, uno de los incentivos que llevó al futbolista de 35 años a tomar la decisión de firmar con los de Costas.

Rojo Racing Independiente
