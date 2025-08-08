Prestá atención: los cortes de tránsito por el partido Colón-Agropecuario en Santa Fe

Se conoció cuándo arrancará el operativo de seguridad y los cortes de tránsito para el cotejo entre Colón y Agropecuario de la fecha 26 en el Brigadier López

Este domingo, desde las 16, Colón se medirá contra Agropecuario en el estadio Brigadier López por la fecha 26 del grupo B de la Primera Nacional , con la obligación de ganar para sostener la ilusión, por más mínima que sea, de alcanzar el Reducido. Vale recordar que vuelve a estar habilitada la cabecera norte.

Con motivo del encuentro, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe dispuso ya el operativo de control y cortes de tránsito en la zona. Sobre todo, con máxima atención, ya que se están haciendo trabajos de mantenimiento en las calles cercanas, por lo que es un tema para tomar nota.

• LEER MÁS: Minella espera por el Pulga Rodríguez y Bernardi en Colón

El operativo policial comenzará a las 13, mientras que la apertura del estadio está prevista para las 14. En tanto, los cortes de calles comenzarán a implementarse a partir de las 13.

• LEER MÁS: Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Calles afectadas por el operativo para el partido Colón-Agropecuario

Puente Carretero (altura CILSA, mano hacia Colón)

Int. Irigoyen

Juan José Paso y San José

Dr. Zavalla y Uruguay

Dr. Zavalla y Pasaje Alighieri

Gobernador Freyre y Uruguay

Jujuy y San Lorenzo

Saavedra y Jujuy

Av. Juan José Paso y Gobernador Freyre

Av. Juan José Paso y San Lorenzo

Pietranera y Vera Mujica (Oeste)

Pietranera y Vera Mujica (Este)

Pietranera y Cabal

República de Nicaragua Peña y Bolívar

República de Nicaragua Peña y Libertad

Libertad y República de Nicaragua Peña

Calle interna Diego Núñez

image El operativo de Colón-Agropecuario.

Las autoridades recomiendan a los vecinos y a quienes circulen por la zona del estadio tener en cuenta estas restricciones y planificar sus desplazamientos con antelación. También se solicita la colaboración del público para garantizar un desarrollo seguro del evento.