Una jueza condenó a un jefe policial de Santa Fe por abuso y pidió un plan contra la violencia de género en la fuerza

Jorge Mario Rojas, de 49 años, fue condenado a seis años por abusar sexualmente de una empleada policial en la comisaría de Vera y Pintado. La jueza Celeste Minniti dictó la sentencia y pidió un plan integral para prevenir la violencia de género dentro de la fuerza.

Condenan a seis años a jefe policial por abuso y la jueza pide plan contra violencia de género en la fuerza

Un jefe policial de 49 años, Jorge Mario Rojas , fue condenado a seis años de prisión por haber abusado sexualmente de una subalterna en la comisaría de Vera y Pintado, ubicada en el departamento San Justo.

La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti en un juicio oral que culminó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Ezequiel Hernández, responsable de la investigación y representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate, resaltó que la magistrada valoró las pruebas y los argumentos presentados y consideró acreditada la responsabilidad del imputado.

Intentó matar a su pareja y disparó contra la policía: imputaron al agente que se atrincheró por tentativa de femicidio

Aunque el fiscal solicitó prisión preventiva hasta que el fallo sea firme, la jueza no hizo lugar a ese pedido. En cambio, se impusieron medidas cautelares no privativas de la libertad, entre las que se destacan la prohibición de portar armas, la obligación de permanecer en el país con entrega de pasaporte y restricciones de acercamiento hacia la víctima y sus allegados. Además, se dispuso una inhibición general para garantizar el pago de las costas del proceso.

En su veredicto, la jueza también instó al Poder Ejecutivo a implementar un plan integral de medidas concretas para abordar situaciones y denuncias de violencia de género dentro de la policía, con el objetivo de prevenir nuevas victimizaciones y la estigmatización de las mujeres en la fuerza.

El fiscal Hernández detalló que Rojas cometió los abusos entre 2020 y 2022, cuando se desempeñaba como Jefe de la Cuarta Zona de Inspección de la Unidad Regional XVI, y la víctima trabajaba como empleada policial en esa dependencia.

Se quiso matar César Muga, el policía autor de la tentativa de femicidio contra su mujer y de disparar sobre los policías que lo fueron a aprehender

Según el fiscal, los abusos no fueron hechos aislados sino el resultado de un acoso sistemático que reflejaba una relación de poder y dominación en un contexto institucional tradicionalmente verticalista y patriarcal.

Asimismo, Hernández destacó que el accionar del comisario violentó la autodeterminación sexual de su subalterna, y que la investigación comenzó tras la denuncia que la propia víctima realizó a la Agencia de Control Policial.

Finalmente, Rojas fue condenado por tres hechos de abuso sexual simple calificado, por ser cometidos en ejercicio de sus funciones como policía.