Qué pasa con el feriado del 25 de mayo: ¿se traslada y hay fin de semana largo?

¿Hay fin de semana largo por el 25 de Mayo?

El calendario oficial establece al 25 de Mayo como uno de los feriados no trasladables. Además, el Gobierno no estableció ningún puente turístico para el viernes previo o lunes siguiente, por lo que no habrá fin de semana largo.

Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional en Argentina

Si bien el feriado más reciente es el domingo 25 de mayo, que es no trasladable; el próximo fin de semana largo llega recién con el feriado del lunes 16 de junio, Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Calendario de feriados 2025 en Argentina