Monterrey definió el reemplazo de Demichelis para el Mundial de Clubes

El ex entrenador de River será reemplazado al menos temporalmente por otro hombre ligado al Millonario que supo ser campeón con la Banda Roja: Nicolás Sánchez, quien construyó una gran carrera en Rayados entre 2017 y 2021, que incluyó cinco títulos.

El ex defensor se hará cargo del equipo desde el 26 de mayo, luego del receso del plantel y de cara al Mundial de Clubes que comenzará el 14 de junio y en el que compartirá grupo con los de Núñez.

Sánchez ya había sido interino por un encuentro antes de la llegada de Micho y post partida de Fernando Ortiz, de quien fue ayudante. Incluso protagonizó un enfrentamiento con Lionel Messi durante los cuartos de final de la Concachampions 2023-24, en el 2-1 como local ante Inter Miami. "Me tuvo a un centímetro, me puso el puño a lado de la cara. Yo creo que estaba buscando más mi reacción más que pegarme. Me quería comer crudo. El enano tenía una cara…", había expresado sobre ese momento.

El formado en las inferiores de Boca y con paso por Racing y Godoy Cruz disputó más de 70 partidos con la camiseta de River, entre 2007 y 2010, y obtuvo el Clausura 2008. En 2014 dio otra vuelta olímpica en la Academia que dirigía Diego Cocca.