Santa Fe fue una de las provincias más afectadas por el dengue en la temporada 2024-25

Así lo confirmó un informe del Ministerio de Salud en el cierre de la temporada de esta enfermedad. Córdoba se ubicó en segundo lugar

10 de septiembre 2025 · 09:41hs
Santa Fe fue una de las provincias más afectadas por el dengue en la temporada 2024-25

La región Centro concentró la mayor cantidad de casos de dengue, con 15.720 confirmados, siendo Santa Fe y Córdoba las provincias más afectadas, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, correspondiente al cierre de temporada de esa enfermedad viral.

En el marco del cierre de la temporada de dengue, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el balance de las estrategias realizadas a partir de la implementación del Plan Estratégico de Prevención y Control de Dengue 2024-2025.

En Santa Fe se registraron 9.944 casos, mientras que en Córdoba hubo 4.477, según el estudio. Por su parte, la región del NOA registró 1.865 casos concentrados mayoritariamente en Tucumán, yle siguieron la región NEA con 513 confirmados, la región Sur con 228 casos. Cuyo fue la región con un total de 88 casos.

Durante la temporada 2024-2025 se registraron 17.964 casos confirmados de dengue de un total de 76.662 notificaciones.

La estrategia de la cartera sanitaria se centró en la anticipación de escenarios epidemiológicos mediante el desarrollo de nuevas herramientas. En este sentido, se trabajó en un Mapa de Favorabilidad de Dengue que permitió identificar las áreas geográficas con mayor predisposición para desarrollar brotes a partir de factores sociodemográficos, ambientales y epidemiológicos y desarrollar acciones de prevención o contención.

También se desarrollaron métodos para proyectar escenarios y anticipar la evolución de los casos durante toda la temporada y se robustecieron las redes de diagnóstico laboratorial.

Asimismo, se creó la Red Nacional de Vigilancia Entomológica que durante la temporada logró incorporar más de 1.400 sensores que detectan la presencia del mosquito transmisor de dengue en 49 localidades centinelas de 15 jurisdicciones.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedys aegypti hembra, que causa fiebre, dolores de cabeza, ocular, muscular y articular; náuseas y vómitos. En algunos casos, puede ser mortal, debido a la hemorragia interna que provoca.

• LEER MÁS: Casos de dengue en la ciudad de Santa Fe: se redujeron en un 99% respecto al año pasado

dengue Santa Fe temporada
Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

