Gripe, dengue y chikungunya: qué pasa en Santa Fe y qué medidas recomiendan

Ante el faltante de vacunas y el riesgo por mosquitos, las autoridades detallaron síntomas y cuidados clave

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud , Analía Chumpitaz , analizó el avance de la campaña de vacunación contra la gripe en Santa Fe y Rosario , que registró una suba exponencial de la demanda . Además, repasó la situación de las enfermedades transmitidas por mosquitos y brindó recomendaciones ante el descenso de las temperaturas.

La funcionaria confirmó que hubo una demanda récord de vacunas antigripales que generó faltantes temporales en algunos efectores y, a la vez, advirtió sobre la situación epidemiológica del dengue y la fiebre chikungunya , aunque por ahora no hay casos confirmados en la provincia .

El adelantamiento de la campaña nacional de vacunación respondió a lo ocurrido en el hemisferio norte con una nueva variante del virus. Al respecto, Chumpitaz explicó que hubo una circulación temprana de gripe vinculada a la cepa H3N2 subclado K, que provocó una fuerte demanda en los sistemas de salud.

Por ese motivo, el Ministerio de Salud de la Nación adelantó la distribución, que en Santa Fe comenzó el 9 de marzo.

Esta situación generó una rápida respuesta ciudadana. La directora reveló que hubo “un aumento del 200% en la vacunación en solo 9 días” respecto al mismo período del año pasado.

Ante la alta concurrencia, reconoció que en algunos centros de salud no hay dosis disponibles actualmente, aunque aclaró: “Estamos esperando nuevas vacunas de Nación y seguimos vacunando con las disponibles”.

Prevención y cuidados ante la gripe

A pesar del faltante, la médica llevó tranquilidad al señalar que “no hay circulación alta de gripe” por el momento. Recordó que los síntomas incluyen fiebre alta, escalofríos, temblores y rinitis, y remarcó la importancia de la consulta médica temprana para evitar complicaciones.

También insistió en la necesidad de mantener el aislamiento en caso de síntomas, reforzar la ventilación de ambientes y utilizar barbijo para reducir el riesgo de contagio, especialmente en espacios cerrados o con personas de riesgo.

La población objetivo en la provincia es de 810 mil personas, incluyendo mayores de 65 años, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas como patologías cardiovasculares, pulmonares, diabetes u obesidad, además de embarazadas, puérperas y personal de salud.

Quienes deseen vacunarse también pueden hacerlo en el ámbito privado, ya que hay más de 1000 farmacias habilitadas para la aplicación de la vacuna antigripal.

Alerta por dengue y chikungunya

En relación con el Aedes aegypti, vector del dengue y la chikungunya, Chumpitaz explicó que abril y mayo son meses críticos de reproducción, debido a la acumulación de agua en distintos recipientes.

Advirtió que el descenso de temperatura aún no elimina el riesgo, ya que se necesitan varias semanas con temperaturas por debajo de los 17°C para reducir significativamente la presencia del mosquito.

Además, alertó sobre los viajes al norte del país, donde se registran brotes activos, y señaló que actualmente “hay más casos de chikungunya que de dengue”, lo que refuerza la necesidad de sostener las medidas de cuidado.

En ese sentido, insistió en la importancia del descacharrado domiciliario, es decir, la eliminación de recipientes que acumulen agua, y en el uso diario de repelente, incluso en días frescos.

Finalmente, remarcó que la vacuna contra el dengue no evita completamente la infección, por lo que las medidas de prevención siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo.

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