Casos de dengue en la ciudad de Santa Fe: se redujeron en un 99% respecto al año pasado

El último bloqueo realizado por la Municipalidad fue el 12 de mayo, y hasta el momento no se registraron nuevos casos positivos de dengue. En total se realizaron esta temporada 21 intervenciones en la ciudad

26 de agosto 2025 · 07:13hs
En la temporada 2024-2025 el municipio realizó diferentes actividades que permitieron reducir en un 99% los casos de dengue respecto al período anterior. Estas intervenciones consistieron en la realización de más de 25 talleres escolares, más de 87 capacitaciones en instituciones, y más de 77 presencias del stand de prevención en eventos y ferias de salud, además de la presencia en la Terminal de Ómnibus.

En materia epidemiológica, el municipio realiza el monitoreo de la enfermedad con 60 ovitrampas que permiten controlar la actividad del vector Aedes Aegypti y la planificación de acciones preventivas donde más alta es la oviposición. Además se realizaron descacharrados asistidos planificados determinados por el sistema de monitoreo entomológico, con sitios priorizados por alto riesgo, como por ejemplo el Cementerio Municipal, o barrios que tuvieron brote en la temporada pasada. Para esta nueva temporada, las primeras acciones de descacharrado asistido se planifican para septiembre.

También se realizaron 21 intervenciones focales en terreno ante la presencia de casos positivos de dengue. El último bloqueo fue el 12 de mayo, y hasta el momento no se registraron nuevos casos positivos.

Por otra parte, se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL para el estudio y ampliación de sistema de monitoreo entomológico con trampas para mosquitas adultas que comenzó este mes.

Actividades por Día Internacional contra el Dengue

En la mañana de este martes el municipio, en conjunto con la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral realizarán una jornada de concientización sobre la lucha contra el dengue en la plaza Pueyrredón. Allí se instalarán stands con información, asesoramiento y actividades para toda la comunidad. Habrá además charlas y talleres pensados para que los vecinos puedan sumar herramientas prácticas en el cuidado de su salud y del entorno.

Durante la jornada se hará hincapié en tres ejes centrales: el monitoreo entomológico, que permite medir la presencia del mosquito transmisor; la prevención, a través de las campañas de descacharrado; y el bloqueo, con medidas rápidas frente a un caso positivo.

La UNL participará con propuestas orientadas a la salud integral, incluyendo la toma de mediciones, mientras que el Centro de Salud Candiotti ofrecerá orientación sobre la vacuna contra el dengue. Si bien no se aplicarán dosis en el lugar, los equipos de salud brindarán información para determinar si cada persona consultante pertenece a los grupos priorizados para la inmunización.

La propuesta busca visibilizar el trabajo articulado que se viene realizando, sensibilizar a la población y preparar a los equipos de salud para la temporada de mayor circulación del virus. Este evento es la apertura a la temporada 2025-2026, y tiene como fin invitar a la comunidad a informarse, participar y reforzar el compromiso en la lucha contra el dengue.

