Dictan prisión preventiva a Adrián Galeano, líder de la barra de Unión, por disparar durante una persecución en auto

Está acusado de haber disparado contra otro vehículo durante una violenta persecución que incluyó amenazas, colisiones y una fuga. Las víctimas lo denunciaron en la Comisaría 10°. Policías de Acción Táctica (PAT) lo atraparon con un arma de guerra.

Dictan prisión preventiva a Adrián Galeano, lider de la barra de Unión, por disparar durante una persecución en auto

Tal como fue anticipado a primera hora de la mañana por UNO Santa Fe , los violentos hechos que tuvieron como protagonista a Adrián Galeano, de 34 años y líder de la barrabrava de Unión de Santa Fe , derivaron en una prisión preventiva dictada este jueves por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Sebastián Szeifert , tras una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El acusado es investigado por su presunta participación en una persecución vehicular con disparos de arma de fuego , ocurrida entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves de la semana pasada.

Cuáles son los graves delitos por los que imputaron al barrabrava de Unión junto a su cómplice

Los hechos comenzaron antes de la medianoche del miércoles 30 de julio sobre la avenida Blas Parera, una de las principales arterias del norte capitalino. La medida fue solicitada por las fiscales del Ministerio Público de la Acusación, María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo.

Una noche de violencia

Según reconstruyó la Fiscalía, Galeano conducía un Renault Clio en el que viajaba como acompañante otro imputado, de 46 años e identificado como D.J.M., a quien el juez impuso medidas cautelares no privativas de la libertad. Recuperará la libertad en las próximas horas.

Todo comenzó cuando los sospechosos interceptaron un Volkswagen Gol en la esquina de Blas Parera y French. Uno de ellos descendió del vehículo y golpeó una de las ventanillas traseras del auto con una pistola, intimidando a los ocupantes. Las víctimas —tres amigos que viajaban en el VW Gol— comprendieron rápidamente que corrían peligro de muerte y escaparon a toda velocidad hacia el sur.

Persecución criminal

Desde ese momento, cuando las víctimas giraron hacia la izquierda por avenida Gorriti para retomar Blas Parera al sur, se desató una persecución violenta y de alta velocidad. La misma terminó en una colisión entre los vehículos, en la cuadra comprendida entre Espora y Vieytes.

A pesar del impacto, el vehículo atacado donde iban las víctimas logró seguir en movimiento, pero en ese momento, Galeano habría efectuado un disparo con un arma calibre .380 —considerada arma de guerra— que impactó dentro del habitáculo del VW Gol, en inmediaciones de Zeballos y Castelli.

Aprehensión y secuestro del arma

La policía detuvo a ambos acusados esa misma noche, ya que los hechos comenzaron antes de la medianoche del miércoles 30 de julio y concluyeron poco antes de la una de la madrugada del jueves 31.

A Galeano se le secuestró el arma de fuego utilizada en el ataque, la cual portaba sin autorización legal, según lo expresado por las fiscales Arri y Nuzzo. Además, durante el procedimiento realizado por oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT), el imputado ofreció feroz resistencia a los agentes, lo que agravó su situación procesal.

La atribución delictiva

Galeano (34) y su cómplice D.J.M. (46) fueron imputados como coautores de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, abuso de armas y daños. A Galeano, además, se le atribuyó la portación ilegítima de arma de guerra y resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, una de las víctimas estuvo presente y fue escuchada por el juez. El magistrado, en función de la exposición de las fiscales y la contundencia de los elementos probatorios, entendió que estaban dadas las condiciones para dictar la prisión preventiva, debido a la gravedad y violencia de los hechos.