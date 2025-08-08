Uno Santa Fe | Ovación | Alma Juniors

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

En el Enzo Scocco, Alma Juniors superó 76-69 a Colón (SJ) por la tercera fecha del Torneo Oficial Prefederal. De esta manera, Almagro A es el único invicto

8 de agosto 2025 · 07:56hs
Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

Alma Juniors (2-1) dio la nota en condición de local al doblegar a Colón (SJ) (2-1) por 76 a 69, en un partido válido por la tercera fecha del Torneo Oficial Prefederal que organiza la Asociación Santafesina de Básquet.

El elenco de Sebastián Puñet se levantó de un primer tiempo adverso para darlo vuelta sobre el final, justamente en la antesala del Clásico ante el único elenco del certamen que no conoce la derrota.

LEER MÁS: Cosolito fichó en Gimnasia de Comodoro: "Contento de llegar a un club con tanta historia"

ALMA JUNIORS 76: Francisco Garzia 21, Facundo Rittiner 9, Nicolás Correnti 10, Facundo Breques 19, Juan Bello 6 (FI) Santiago Blainq 0, Lisandro Caraballo 4, Ignacio Morelli 7, Felipe Perren 0, Felipe Maack 0. DT: Sebastián Puñet.

COLÓN (SJ) 69: Franco Zandomeni 4, Ignacio Beltramino 17, Leonel Sosa 12, Francisco Genero 0, Juan Bertero 18 (FI) Nicolás Villalba 12, Amaro Bodrone 6, Nicolás Gramaglia 0, Bautista Baudino 0. DT: Esteban Richotti.

Parciales: 18-18, 32-41 y 57-53.

Árbitros: Maximiliano Piedrabuena y José Rodríguez.

Cancha: Enzo Scocco.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 3

Martes 5 de agosto

Rivadavia Juniors 75 (Mauro Natta 21) - CUST A 65 (Alejo Soria 25) (Zona A)

Regatas (SF) 67 (Agustín Sorba 21) - Unión A 71 (Alan Acosta 26) (Zona B)

Miércoles 6 de agosto

Banco 66 (Alejo Suñe 15) - Gimnasia 75 (León Alfonso 25) (Zona B)

Sanjustino 68 (Edgardo Torne 12) - Almagro A 70 (Leonardo Strack 15) (Zona B)

Jueves 7 de agosto

Alma Juniors 76 (Facundo Breques 19) - Colón (SJ) 69 (Juan Bertero 18) (Zona A)

A reprogramación

Unión B vs. El Quillá (Zona A)

Posiciones Zona A: Rivadavia, Colón (SJ) y Alma Juniors 5 (2-1); CUST 4 (1-2); El Quillá y Unión B 3 (1-1)

Posiciones Zona B: Almagro A 6 (3-0); Gimnasia y Unión A 5 (2-1); Regatas (SF) 4 (1-2); Sanjustino y Banco 3 (0-3)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES

Martes 12 de agosto

21.30 Gimnasia vs. Rivadavia Juniors

21.30 El Quillá vs. Regatas (SF)

21.30 CUST A vs. Banco Provincial

Miércoles 13 de agosto

21.30 Unión A vs. Unión B

Jueves 14 de agosto

21.30 Almagro A vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino

