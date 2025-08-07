Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Uno Santa Fe | Colón | Colón

De cara al partido ante Agropecuario de la 26ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, hay varios jugadores que están al límite en Colón. Muy complicado

7 de agosto 2025 · 16:20hs
Colón afrontará un partido importante este domingo en el Brigadier López, cuando reciba a Agropecuario por la 26ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, pero lo hará con un condimento extra: varios jugadores fundamentales llegan al duelo al borde de la suspensión.

En total, son cinco los que tienen cuatro amarillas, por lo que si ven una más, se perderán el siguiente encuentro ante San Telmo en la Isla Maciel. Otro compromiso clave en la recta final del campeonato en busca del milagro –ya a esta altura– de alcanzar el Reducido.

Colón suma más condicionantes

Entre ellos se destacan nombres de peso: Emmanuel Gigliotti y Zahir Yunis, habituales titulares y piezas clave en la estructura de Martín Minella. También se suma a la lista Brian Negro, quien vuelve tras cumplir una fecha de suspensión por expulsión ante Gimnasia de Mendoza. Al haber visto dos amarillas en ese partido, se mantiene en cuatro, por lo que sigue "en capilla".

Emmanuel Gigliotti.JPG
Cinco jugadores de Col&oacute;n llegan con cuatro amarillas.

Cinco jugadores de Colón llegan con cuatro amarillas.

Otro que está en la misma situación es Guillermo Ortiz, aunque su presencia este domingo está en duda, ya que recién se está recuperando de una lesión en el tobillo y todavía no está claro si será considerado por el cuerpo técnico. Por último, Marcos Díaz también figura entre los jugadores al borde, aunque su caso es distinto, ya que sigue apartado del plantel por decisión del entrenador y no será tenido en cuenta.

En este contexto, Minella no solo deberá pensar en cómo ganar el partido ante Agropecuario, sino también en cómo administrar el desgaste y el riesgo de futuras bajas. Se juega un partido dentro del partido, donde la gestión de las amarillas puede ser tan determinante como el juego mismo.

Colón está obligado a sumar y no puede darse el lujo de perder soldados importantes justo en el tramo decisivo del campeonato.

Colón Agropecuario Emmanuel Gigliotti
