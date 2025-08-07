"Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

Luis Spahn volvió a hablar sobre el tema de Jerónimo Domina y manifestó que las puertas están abiertas siempre y cuando el jugador deje a su representante

Luis Spahn salió a hablar en los últimos días haciendo referencia a la situación de Jerónimo Domina. Y en las últimas horas, el presidente de Unión respondió a los dichos del delantero.

La palabra de Luis Spahn

"Son términos mentirosos los que describe. El señor Leandro Varino (representante) confesó que sus socios tenían por objetivo llevárselo libre y nos enteramos de eso por otro agente FIFA. Sebastián Diamante quería acercar una oferta en enero y la respuesta que le dieron fue que no porque lo iban a sacar libre a fin de año. Es un plan premeditado, al niño (Domina) seguramente seducido por la habilidad del representante le fueron contando una serie de mentiras", arrancó diciendo Spahn.

Quien siguió contando: "El representante le armó estas acusaciones y declaraciones. Esto habla de lo que es, un chico influenciado por un representante. Sería bueno preguntarle a Jerónimo ¿cuándo vos le pediste una reunión personal al presidente? y si es honesto va a decir que nunca".

Respecto a una oferta que Unión desechó del Southampton dijo: "Fue una patética oferta de intentar llevárselo gratis. Pero me dicen que fue un favor del Southampton para ponerlo en vidriera. Pero se trató de una oferta que un representante no puede traer si respeta al club. Unión no puede dar gratis a préstamo un jugador, hay escasez de jugadores y todos estamos pendientes de una venta y no de ceder un jugador gratis".

"Nosotros siempre cumplimos con la palabra y a partir de ahora el representante será declarado persona no grata y se le cierra las puertas del club. Yo no tengo ningún enojo con Jerónimo y las puertas están abiertas para firmar el contrato, pero no sé qué nivel de decisión tendrá Jerónimo. Siempre las puertas estarán abiertas para llegar a una solución. Por eso le ofrecimos un sueldo acorde a un titular indiscutido y eso que no jugó mucho en el último año", aseguró Spahn.

Para luego agregar: "Y si Jerónimo tanto quiere a la institución, que se quede, demuestre su valía y se vaya por una venta u otra opción. En medio de esta situación apareció el Elche de España y ofreció llevárselo sin cargo, pero respetando el patrimonio de Unión en una cifra inicial y en un excedente al 50%. Pero pidieron un sueldo y una comisión que no son aceptables ni razonables lo que indica claramente cuales son sus objetivos".

Por último Spahn afirmó: "Yo estoy más disgustado y decepcionado con Leandro Varino. En realidad estoy totalmente decepcionado como persona. Pero si dentro de esa circunstancia, Jerónimo abre los ojos y decide no seguir con el representante y quiere seguir en el club, esto se va a solucionar. Yo estoy para administrar el patrimonio del club y no para satisfacer necesidades personales".