Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

Luis Spahn volvió a hablar sobre el tema de Jerónimo Domina y manifestó que las puertas están abiertas siempre y cuando el jugador deje a su representante

Ovación

Por Ovación

7 de agosto 2025 · 11:35hs
Spahn aseguró que no está enojado con Domina y que las puertas de Unión están abiertas para buscar una solución.

Spahn aseguró que no está enojado con Domina y que las puertas de Unión están abiertas para buscar una solución.

Luis Spahn salió a hablar en los últimos días haciendo referencia a la situación de Jerónimo Domina. Y en las últimas horas, el presidente de Unión respondió a los dichos del delantero.

En diálogo con la Central Deportiva Cadena 3 Santa Fe 101.7, Spahn volvió a apuntar contra el representante de Domina asegurando que fueron engañados.

La palabra de Luis Spahn

"Son términos mentirosos los que describe. El señor Leandro Varino (representante) confesó que sus socios tenían por objetivo llevárselo libre y nos enteramos de eso por otro agente FIFA. Sebastián Diamante quería acercar una oferta en enero y la respuesta que le dieron fue que no porque lo iban a sacar libre a fin de año. Es un plan premeditado, al niño (Domina) seguramente seducido por la habilidad del representante le fueron contando una serie de mentiras", arrancó diciendo Spahn.

Quien siguió contando: "El representante le armó estas acusaciones y declaraciones. Esto habla de lo que es, un chico influenciado por un representante. Sería bueno preguntarle a Jerónimo ¿cuándo vos le pediste una reunión personal al presidente? y si es honesto va a decir que nunca".

Respecto a una oferta que Unión desechó del Southampton dijo: "Fue una patética oferta de intentar llevárselo gratis. Pero me dicen que fue un favor del Southampton para ponerlo en vidriera. Pero se trató de una oferta que un representante no puede traer si respeta al club. Unión no puede dar gratis a préstamo un jugador, hay escasez de jugadores y todos estamos pendientes de una venta y no de ceder un jugador gratis".

LEER MÁS: Madelón se la juega en Unión: "De esta jungla por la permanencia hay que salir vivos"

"Nosotros siempre cumplimos con la palabra y a partir de ahora el representante será declarado persona no grata y se le cierra las puertas del club. Yo no tengo ningún enojo con Jerónimo y las puertas están abiertas para firmar el contrato, pero no sé qué nivel de decisión tendrá Jerónimo. Siempre las puertas estarán abiertas para llegar a una solución. Por eso le ofrecimos un sueldo acorde a un titular indiscutido y eso que no jugó mucho en el último año", aseguró Spahn.

Para luego agregar: "Y si Jerónimo tanto quiere a la institución, que se quede, demuestre su valía y se vaya por una venta u otra opción. En medio de esta situación apareció el Elche de España y ofreció llevárselo sin cargo, pero respetando el patrimonio de Unión en una cifra inicial y en un excedente al 50%. Pero pidieron un sueldo y una comisión que no son aceptables ni razonables lo que indica claramente cuales son sus objetivos".

Por último Spahn afirmó: "Yo estoy más disgustado y decepcionado con Leandro Varino. En realidad estoy totalmente decepcionado como persona. Pero si dentro de esa circunstancia, Jerónimo abre los ojos y decide no seguir con el representante y quiere seguir en el club, esto se va a solucionar. Yo estoy para administrar el patrimonio del club y no para satisfacer necesidades personales".

Unión Jerónimo Domina Luis Spahn
Noticias relacionadas
madelon espera por vargas y prepara un cambio en union para visitar a argentinos

Madelón espera por Vargas y prepara un cambio en Unión para visitar a Argentinos

El presidente de Unión Luis Spahn cargó duro contra un equipo de Primera División.

El presidente de Unión Luis Spahn apuntó contra un club de Primera División

el caso domina expone una polemica politica salarial de union

El caso Dómina expone una polémica política salarial de Unión

franco ratotti firmo su primer contrato con union y paso a prestamo a union espanola

Franco Ratotti firmó su primer contrato con Unión y pasó a préstamo a Unión Española

Lo último

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Último Momento
Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Ovación
Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música