Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Trascendió la tentativa fecha para el cruce de Copa Argentina entre Unión y River, además de la sede. Spahn prefiere Rosario Central y el Millonario otro lugar

Aunque aún no hay confirmación aún, empieza a tomar forma el cruce por los octavos de final de la Copa Argentina entre Unión y River . El partido, uno de los más atractivos de la próxima instancia, podría disputarse el jueves 28 de agosto, según ya informan medios de Buenos Aires.

En cuanto a la sede, el presidente rojiblanco, Luis Spahn, admitió públicamente gestiones para que el partido se juegue en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central. Una opción que resultaría conveniente tanto desde lo geográfico como desde lo logístico. Ni hablar para evitar el cruce de hinchas y apostar a un gran marco.

Mendoza pica en punta para el duelo Unión-River

Sin embargo, el peso específico del Millonario en la definición inclina la balanza hacia otro destino: el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que se perfila como el escenario con más chances de ser elegido.

Estadio Malvinas Argentinas.jpg Mendoza se perfila para recibir el partido Unión-River de Copa Argentina.

Otro punto clave en la negociación es el calendario. Desde el entorno de Marcelo Gallardo dejaron en claro que no quieren que el partido se juegue durante la fecha FIFA de septiembre, ya que perdería a varios futbolistas por compromisos con sus respectivas selecciones. Esta razón refuerza la posibilidad de que el encuentro se adelante a la última semana de agosto.

En los próximos días, la organización de la Copa Argentina definirá de manera oficial tanto la fecha como la sede del encuentro, que promete ser uno de los grandes duelos de esta edición.