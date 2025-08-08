Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Newell's quiere endereza su camino ante Central Córdoba en Rosario

Newell's, que hace dos partidos que no gana, será local de Central Córdoba, desde las 21, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la 4ª fecha.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2025 · 07:32hs
Newells quiere endereza su camino ante Central Córdoba en Rosario

Newell's y Central Córdoba chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario. Se podrá ver por ESPN Premium.

La “Lepra” hace dos partidos que no gana, luego de debutar con una agónica victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El “Ferroviario” llega en un gran momento, invicto en el certamen y tras clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Newell's vs Central Córdoba

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Newell's Central Córdoba Rosario
Noticias relacionadas
oficial prefederal: alma juniors freno el andar de colon (sj)

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

talleres busca un poco mas de oxigeno ante un revitalizado lanus

Talleres busca un poco más de oxígeno ante un revitalizado Lanús

tigre y huracan pretenden volver al triunfo en victoria

Tigre y Huracán pretenden volver al triunfo en Victoria

tomas etcheverry se impuso a juncheng shang y avanzo en el masters de cincinnati

Tomás Etcheverry se impuso a Juncheng Shang y avanzó en el Masters de Cincinnati

Lo último

Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Último Momento
Desvaux: Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron

Desvaux: "Unión va a ser grande cuando empiece a copiar formatos de clubes que crecieron"

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

El DT de Godoy Cruz quedó en la cuerda floja tras perder con Gimnasia

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Elecciones en Colón: la irrupción de un outsider sacude un escenario político cargado de incertidumbre

Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos

Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

Ovación
Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: El respeto y los valores los deben tener todos

Martín Minella le respondió a Marcos Díaz: "El respeto y los valores los deben tener todos"

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Asoma la fecha y sede del cruce entre Unión y River por Copa Argentina

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Colón, con cada vez más jugadores al límite en un momento crucial

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta

"Si Jerónimo tanto quiere a Unión que se quede y después se vaya por una venta"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música