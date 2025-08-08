Newell's quiere endereza su camino ante Central Córdoba en Rosario

Newell's, que hace dos partidos que no gana, será local de Central Córdoba, desde las 21, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la 4ª fecha.

Newell's y Central Córdoba chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario. Se podrá ver por ESPN Premium.

La “Lepra” hace dos partidos que no gana, luego de debutar con una agónica victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El “Ferroviario” llega en un gran momento, invicto en el certamen y tras clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Newell's vs Central Córdoba

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.