Tigre y Huracán pretenden volver al triunfo en Victoria

Tigre recibirá en Victoria a Huracán por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

Tigre y Huracán chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Matador” llega en un gran momento tras eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina, mientras que el “Globo”, que le había ganado a Boca por el torneo local, viene de caer ante Lanús por el certamen federal.

Probables formaciones de Tigre vs Huracán

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Frank Darío Kudelka.