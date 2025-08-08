Tigre y Huracán chocan este viernes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Tigre y Huracán pretenden volver al triunfo en Victoria
Tigre recibirá en Victoria a Huracán por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Por Ovación
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Matador” llega en un gran momento tras eliminar a San Lorenzo de la Copa Argentina, mientras que el “Globo”, que le había ganado a Boca por el torneo local, viene de caer ante Lanús por el certamen federal.
Probables formaciones de Tigre vs Huracán
Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.
Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Frank Darío Kudelka.