Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

La reserva de Unión mostró corazón y temple para reponerse de un 2-0 y dárselo vuelta de visitante a Argentinos 3-2 por la 4ª fecha del Clausura Proyección

7 de agosto 2025
Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

La reserva de Unión protagonizó una victoria memorable este jueves, al derrotar 3-2 como visitante a Argentinos Juniors, en el marco de la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura Proyección. El Tatengue estaba 2-0 abajo, pero mostró carácter, juego y mentalidad para dar vuelta el resultado ante uno de los equipos siempre protagonistas.

Los goles del Rojiblanco fueron convertidos por Santiago Grella, Misael Aguirre e Ignacio Pedano, en una ráfaga de fútbol y eficacia que descolocó al Bicho en el complemento. El dueño de casa se puso en ventaja con las conquistas de Lautaro Ovando y Lázaro Britez.

Con este triunfo, Unión alcanzó los 9 puntos en el certamen, producto de tres victorias y una derrota, y escaló hasta la quinta posición de la tabla, consolidándose como uno de los equipos con mejor presente en la zona.

La victoria no solo suma en lo estadístico, sino que representa un golpe anímico clave para un grupo joven que viene mostrando crecimiento y una identidad competitiva clara en este Clausura.

Formaciones de Argentinos y Unión

Argentinos: Agustín Mangiaut; Luciano Sánchez, Thiago Salinas, Lázaro Britez y Tobías Campos; Fernando Álvarez, Gabriel Florentín y Ryoga Kida; Juan Velázquez, Máximo Seggio y Lautaro Ovando. DT: Matías Córdoba.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Mateo Peresutti y Lucas Cacciabue; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

