Memorable remontada de la reserva de Unión para ganarle de visitante a Argentinos

La reserva de Unión mostró corazón y temple para reponerse de un 2-0 y dárselo vuelta de visitante a Argentinos 3-2 por la 4ª fecha del Clausura Proyección

La reserva de Unión protagonizó una victoria memorable este jueves, al derrotar 3-2 como visitante a Argentinos Juniors, en el marco de la 4ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura Proyección. El Tatengue estaba 2-0 abajo, pero mostró carácter, juego y mentalidad para dar vuelta el resultado ante uno de los equipos siempre protagonistas.

• LEER MÁS: Unión consiguió un tercer cupo extra para incorporar hasta el 31 de agosto

Los goles del Rojiblanco fueron convertidos por Santiago Grella, Misael Aguirre e Ignacio Pedano, en una ráfaga de fútbol y eficacia que descolocó al Bicho en el complemento. El dueño de casa se puso en ventaja con las conquistas de Lautaro Ovando y Lázaro Britez.

Embed ⚽️ Unipersonal de Santiago #Grella partiendo desde la línea central, dejando muñecos y definiendo con un zurdazo a la ratonera. El pibe, aunque se tapen los ojos, ya es de PRIMERA hace rato. pic.twitter.com/TNfDZDkEnX — NotiTates (@notitates) August 7, 2025

Con este triunfo, Unión alcanzó los 9 puntos en el certamen, producto de tres victorias y una derrota, y escaló hasta la quinta posición de la tabla, consolidándose como uno de los equipos con mejor presente en la zona.

Embed ⚽️ Misa-el Aguirre con su segundo gol en partidos consecutivos. Listo para el próximo miércoles aplicar la ley del ex. pic.twitter.com/0oLsZ9LrQA — NotiTates (@notitates) August 7, 2025

La victoria no solo suma en lo estadístico, sino que representa un golpe anímico clave para un grupo joven que viene mostrando crecimiento y una identidad competitiva clara en este Clausura.

Embed De Tallieeeresss Ignacio Pedano llegó silbando al club y termina castigando a los bichitos.



La maniobra un muestrario de lo que fue el segundo tiempo: fiereza en las pelotas divididas, despliegue físico encomiable y calidad en las definiciones. pic.twitter.com/e5NZXuxPMk — NotiTates (@notitates) August 7, 2025

Formaciones de Argentinos y Unión

Argentinos: Agustín Mangiaut; Luciano Sánchez, Thiago Salinas, Lázaro Britez y Tobías Campos; Fernando Álvarez, Gabriel Florentín y Ryoga Kida; Juan Velázquez, Máximo Seggio y Lautaro Ovando. DT: Matías Córdoba.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Mateo Peresutti y Lucas Cacciabue; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.