Tomás Etcheverry se impuso a Juncheng Shang y avanzó en el Masters de Cincinnati

Tomás Etcheverry perdió en el primer set, pero reaccionó a tiempo, venció al chino Juncheng Shang y avanzó en el Masters 1000 de Cincinnati.

El tenista argentino Tomás Etcheverry (60°) derrotó al chino Juncheng Shang (109°) y se metió en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos.

En un partido que tuvo que ser interrumpido por lluvias y duró 3 horas y 39 minutos, el platense se sobrepuso a haber caído en el primer parcial y ganó por 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) y 6-4.

Además, en la jornada del jueves se darán los partidos de Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (47°), Francisco Comesaña (71°), Mariano Navone (77°) y Thiago Tirante (130°).

Protagonizando un partido muy duro, en el que venció a un rival con ocho meses de inactividad, Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda del Masters de Cincinnati por tercer año consecutivo, aunque nunca pudo superar esta instancia.

En un partido de mucha paridad, el primer set solo tuvo dos oportunidades de quiebre, una por lado y desaprovechadas ambas, hasta llegar a un tie-break en el que Etcheverry comenzó en ventaja por 4-0, pero ganó solo uno de los ocho puntos siguientes para terminar perdiendo por 5-7.

Ya en el segundo parcial, Etcheverry sufrió dos quiebres seguidos y pasó a estar en desventaja por 5-2, pero todo iba a cambiar.

Como declararía en el reportaje pospartido, “Retu” se acercó a su entrenador Javier Frana, capitán de la AAT que activó un protocolo para hacerse cargo del jugador de 26 años durante un mes, quien encontró las palabras justas para cambiarle la mentalidad a su dirigido, quien recuperó ambos quiebres de forma consecutiva para luego imponerse por 7-4 en el tie-break.

En el set decisivo, Etcheverry salió con mucha más determinación, no otorgó ni un solo punto de quiebre en los primeros nueve juegos y, tras conseguir el break en el noveno game, cerró el triunfo en su segundo set point, para llegar a la segunda ronda.

Con un cuadro complicado al haber bajado en el ranking ATP durante los últimos meses, su rival en la segunda fase será el canadiense Felix Auger-Aliassime (28°), quien ganó dos títulos en las primeras semanas de la temporada: los ATP 250 de Adelaida y Montpellier.

Por su parte, con un partido que fue pospuesto en más de una ocasión debido a las lluvias, Sebastián Báez enfrentaba al belga David Goffin (65°) esta medianoche.

Cuatro argentinos le darán acción a la jornada del viernes en Cincinnati

Con la continuación de la primera ronda del Cincinnati Open durante la jornada del viernes, se dará la participación de cuatro argentinos: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Thiago Tirante.

El primer turno, a partir de las 12:00 horas (horario argentino), será encabezado por dos argentinos, con los partidos entre Camilo Ugo Carabelli y el japonés Kei Nishikori (67°), y Thiago Tirante enfrentando al italiano Luca Nardi (97°).

Además, en un horario estimado de las 15:00, se dará el enfrentamiento entre Francisco Comesaña y el español Jaume Munar (51°) y el choque entre Mariano Navone (77°), quien entró al cuadro como lucky loser y el australiano Adam Walton.