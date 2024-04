Son siete los policías de la Agencia de Seguridad Vial detenidos en Reconquista por el robo de latas de atún y choclo

Policías santafesinos presos por robar un camión que había volcado en la ruta

Lucas Covacich, Subsecretario de control de del Ministerio de Justicia y Seguridad, confirmó que "se encuentran detenidos siete policías que en principio han intervenido en el hecho". El funcionario indicó que "desde el Ministerio de Justicia y Seguridad hemos iniciado las actuaciones administrativas correspondientes, pasando a disponibilidad a las siete personas".

El primer imputado en la causa tiene 36 años (H.N.P) y se le atribuyó haber cargado en una camioneta oficial de la policía y llevado a su casa la mercadería desde la ruta nacional número 11, frente a la sede de la III Brigada Aérea. La comida sustraída fue secuestrada en un allanamiento en la vivienda de dicho oficial investigado.

Luego, se sumaron otros seis allanamientos más en los que fueron detenidos los otros seis agentes de la fuerza pública.

Latas de caballa, atún, frutillas y choclo

El fiscal Maglier sostuvo que "durante las primeras horas del miércoles, el imputado y otras personas fueron en una camioneta asignada a la Policía de Seguridad Vial hasta la ruta nacional número 11 y, frente a la sede de la III Brigada Aérea, se aprovecharon de que dos camiones habían colisionado y volcado".

Según remarcó, "el hombre de iniciales HNP estaba en funciones en ese momento. El siniestro involucró a dos vehículos: uno transportaba alimentos enlatados y el otro, cereales", detalló el funcionario del MPA.

policia robo mercaderia reconquista.jpg Captura de video del momento en que los policías trasladan la mercadería captura video

"Al advertir que las cargas habían quedado desparramadas en la vía pública, el policía investigado y sus acompañantes se apoderaron ilegítimamente de gran cantidad de mercadería", aseveró.

Asimismo, el fiscal relató que el primero hombre detenido "colocó los alimentos ajenos en la caja del móvil policial y los trasladó así hasta su domicilio, localizado en el barrio Las Lilas de Reconquista".

En relación a los productos hurtados, Maglier especificó que "«en el operativo en el que fue detenido el imputado, se le secuestraron latas de caballa, atún, frutillas y choclo".

No descartan la participación de más policías

El subsecretario de control de del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucas Covacich, señaló en declaraciones al programa "DE 10", que se emite por "LT 10" que "continúa la ivnestigación a los fines de poder observar si hay algun otro responsable; todo ello, independientemente de la causa penal respectiva que tramita el Ministerio Público de la Acusación".

"Yo no descarto responsabilidad en estos siete policías unicamente. No descarto, ni asevero que haya más personas involucradas. Puede existir la posibilidad que si bien no haya un delito, por lo tanto la investigación judicial no recaerá sobre determinado funcionario, aunque sí puede exisitir una falta administrativa por no estar a la altura de las circunstancias del proceder", aclaró.

"Son policías que prestan servicio en Seguridad Vial. Desde el Ministerio de Seguridad lo que estamos haciendo es apartar a los policías que utilizan el uniforme para delinquir. Y de alguna manera acompañar y proteger al policía que todos los días se esfuerza y cumple su trabajo de manera adecuada. Todo eso tendiendo a lograr la paz y la tranquilidad que los vecinos de la provincia de Santa Fe necesitamos".

Ante la consulta de si este accionar le podría costar el cargo, precisó: "Sin lugar a dudas, yo no quiero anticiparme a la sanción pero es una falta gravísima que podría tener como consecuencia la destitución".